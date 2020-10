Dayane Mello “Con Mario Balotelli ho sbagliato, Enock potrebbe..”/ Lei non rinuncia..

Dayane Mello torna sull’argomento Mario Balotelli e questa volta lo fa quasi di nascosto, seduta nella vasca da bagno, con accanto Adua del Vesco. Le due ormai sono davvero molto amiche ma alcuni temi scottanti che dovrebbero rimanere segreti continuano a venire a galla con tutto quello che questo significa anche fuori. Già nei giorni scorsi Mario Balotelli aveva pregato, a modo suo, a Dayane Mello di rimanere in silenzio sulla loro storia, forse mai nata, ma vecchia di anni, ma a quanto pare la modella non riesce e si dice convinta che tutto potrebbe essere ricucito magari proprio grazie all’intervento di una terza persona, Enock. Il suo compagno di avventura al Grande Fratello Vip è stato testimone della loro liason ed è per questo che lui potrebbe fare da tramite tra loro una volta usciti dalla casa.

DAYANE MELLO TORNA A PARLARE DI MARIO BALOTELLI E…

In particolare, Dayane Mello parlando con Adua del Vesco non ha fatto nomi e cognomi, ma è stato facile capire che l’argomento era proprio Mario Balotelli: “Ero completamente innamorata di lui. Io amo l’uomo riservato, deve essere molto riservato… Enock potrebbe fare da tramite e aprire un mondo a questa persona. Se entrassi nelle grazie del fratello, sarebbe importante. Sono sicura che Enock conoscendomi adesso, vedendo la persona che sono…”. Sempre parlando con Adua del Vesco, la Mello ha spiegato che all’epoca era giovane e un po’ pazza e che quindi si è lasciata sfuggire un’occasione importante: “Eravamo giovani, ero pazza. Sì poi sono maturata, ho fatto una figlia però ci siamo ritrovati e io ho fatto la cog**ona di nuovo. Ti ho cercato una volta, ti ho cercato due, ti ho cercato tre, che cosa faccio? Sto lì un mese a cercarti”. Alla fine sembra che la modella sia uscita con un amico di Balotelli ed è questo che ha sancito la fine del loro rapporto: “poi capita che io…con un amico e quindi ha saputo”.



