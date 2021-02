Dayane Mello/ “Con papà oggi ho un rapporto stupendo: lo stimo e lo amo ma…”

Dayane Mello, almeno sul piano delle nomination, nel prossimo mese potrà dormire sogni tranquilli dal momento che si è guadagnata il titolo di prima finalista del GF Vip 5. Tuttavia, negli ultimi giorni ha rivissuto alcune intense emozioni dopo il confronto tra Andrea Zenga ed il padre Walter. Avendo vissuto di recente un momento molto intenso proprio con la madre, Dayane si sente particolarmente vicina al giovane Vippone al punto da consolarlo e accogliere il suo sfogo. “Poco fa tutti parlavano di tuo papà e lo criticavano. Io sono stata zitta perché ho vissuto certe cose. Loro hanno avuto tutti un papà e una mamma sempre vicini e non possono capire”, ha commentato la modella brasiliana, spiegando di poter essere l’unica, tra i suoi inquilini, a poter comprendere fino in fondo i sentimenti di Andrea.

Per questo la Mello ha spronato il giovane Zenga a dare un’altra possibilità al padre Walter, sperando al tempo stesso di poterli vedere uniti nei prossimi anni. Secondo Dayane la vita è così breve che Andrea potrebbe presto pentirsi per questa sua chiusura netta nei confronti del genitore, soprattutto dopo quello che ha vissuto anche lei. La stessa ha raccontato di essersi riavvicinata al padre, che oggi adora: “Io per un momento due anni fa ho quasi perso la mia mamma”, ha svelato, “Io sono scappata di casa a 16 anni, a 19 ho cercato mio papà… oggi abbiamo un rapporto stupendo, lo stimo e lo amo alla follia! Ho già dato una opportunità a questo rapporto”, ha aggiunto, consigliando lo stesso ad Andrea.

DAYANE MELLO ED I CONSIGLI AD ANDREA ZENGA

Il discorso di Dayane Mello ha colpito particolarmente il giovane Andrea Zenga che ha ascoltato con grande attenzione le parole della Vippona. La modella brasiliana ha poi prospettato anche la possibilità di cambiare in meglio anche la vita di chi gli sta accanto, in particolare al fratello: “Se riesci a unire la tua famiglia con amore, farai una cosa bellissima. Provaci. So che è difficile!”, ha proseguito. Il vissuto che si lascia alle spalle Dayane rappresenta per Andrea una fonte di ispirazione al punto da iniziare a guardare con occhi diversi quanto accaduto. Secondo la gieffina, in questi casi è importante compiere i primi passi poichè è necessario lasciarsi alle spalle il passato: “Se adesso noi siamo chiamati per dare una gioia a loro, perché no?”. Infine, con la sua consueta carica di impulsività, ha chiosato con un consiglio saggio al suo giovane amico: “Se riesci a fare una magia trasformando quello che hai, sarai più felice: è difficile trasformare, è più facile mantenere le cose così come stanno”.



