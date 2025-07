Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Gold 2025? Spunta il nome di Dayane Mello e altre due donne molto forti e amatissime

Il Grande Fratello si sdoppia. È questa la notizia delle ultime ore, che sta appassionando i fan del longevo reality. In occasione del 25esimo anniversario del programma, Canale 5 ha pensato ad una doppia edizioni: una dedicata ai concorrenti Nip, l’altra, invece, ai concorrenti che hanno fatto la storia del reality. Questa edizione, in particolare, sarà soprannominata Gold e vedrà dunque in gara volti che il Grande Fratello non solo l’hanno già fatto, ma ne sono diventati poi dei simboli.

Questa edizione Gold sarà condotta da Alfonso Signorini, e sul web iniziano già a circolare i nomi dei papabili concorrenti che ritroveremo nella Casa di Cinecittà. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, la prima concorrente di questa edizione speciale potrebbe essere Dayane Mello, che ha partecipato qualche anno fa con grande successo.

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Gold 2025? Spuntano due donne fortissime

La modella brasiliana non è l’unica papabile concorrente del Grande Fratello Gold. Si parla, infatti, anche della possibile partecipazione di Sophie Codegoni, che proprio nella Casa di Canale 5 si innamorò di Alessandro Basciano. Oggi i due sono al centro di una complicata battaglia legale, e probabilmente Sophie potrebbe essere protagonista di un racconto importante nella Casa, motivo per il quale sarebbe una concorrente perfetta.

L’altro nome ormai sempre più chiacchierato per il Grande Fratello Gold è quello di Cristina Plevani. Ha appena vinto l’Isola dei Famosi 2025, 25 anni dopo aver vinto il Grande Fratello, e quale concorrente sarebbe più iconica di lei, che ha vinto la primissima edizione del programma? Insomma, mancano ancora molti mesi alla partenza di questa edizione speciale, eppure le indiscrezioni iniziano già a popolare il gossip nostrano.

