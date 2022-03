Dayane Mello conduttrice de La Pupa e il Secchione Party?/ “Sogno che si realizza!”

Periodo estremamente felice, questo, per Dayane Mello. Dopo aver ritrovato l’amore, anche sul piano professionale sembra procedere tutto per il meglio dal momento che proprio nelle passate ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e modella brasiliana ha formato un contratto per un ruolo da conduttrice. Un sogno che si avvera per lei, come ammesso nelle sue Instagram Stories, ma cosa condurrà esattamente? A svelarlo sono stati i suoi numerosi fan su Instagram e Twitter i quali sono certi che dietro la firma del contratto ci sia la conduzione de La pupa e il secchione party.

A quanto pare, dunque, anche La pupa e il secchione show, la nuova edizione metà reality e metà show condotta da Barbara d’Urso, avrà un suo spazio su Mediaset Infinity a partire sempre da martedì 15 marzo, in diretta. Una esperienza inedita per Dayane e che arriva dopo le sue precedenti partecipazioni televisive in diversi programmi, da Pechino Express all’Isola dei Famosi, passando per la quinta edizione del GF Vip ed infine la discussa partecipazione al reality brasiliano A Fazenda.

Dayane Mello e la firma del contratto

Dayane Mello ha annunciato nelle passate ore, attraverso le sue Instagram Stories, il nuovo ruolo da conduttrice facendo sapere tutta la sua felicità in vista di questa esperienza così importante per la sua carriera: “Sono molto felice di realizzare questo sogno, per tanti anni ho lottato per ottenere questo lavoro. È molto gratificante per me”, ha scritto mentre si accingeva a firmare. Dal contratto in questione però non sarebbero emerse informazioni dettagliate sul programma.

La sua felicità Dayane l’ha poi ribadita anche su Twitter dove ha fatto sapere: “Buongiorno carissimi! Sono così felice! Ho ricevuto così tanto amore per il mio compleanno. E ora un altro sogno si avvera! E tutto questo con te sempre al mio fianco – e inoltre:- Un nuovo passo! Una nuova sfida!”. In tanti sospettano che possa avere a che fare con la nuova edizione di Pechino Express, dal momento che avrebbe messo una successiva Stories in compagnia di Costantino Della Gherardesca, ma i fan su Twitter non avrebbero dubbi: dovrebbe trattarsi proprio de La Pupa e il Secchione Party su Mediaset Infinity.

