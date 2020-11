DAYANE MELLO/ Contro Francesco Oppini: “Quando lo vedo con Zorzi mi viene il vomito”

A poche ore dalla diretta della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò commentano con parole molto dure l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Ricordiamo che le due amiche e il figli di Alba Parietti sono in nomination con Patrizia De Blanck e uno di loro lascerà la casa del GF Vip questa sera. Secondo Dayane e Rosalinda, Francesco Oppini si sarebbe legato all’influencer milanese per sfruttare la sua popolarità. “Lui era un uomo vero quando è arrivato qui, figo da vedere con belle parole. Poi ha iniziato a spu***armi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere”, ha detto la modella brasiliana riferendosi a Francesco, con cui il rapporto è sempre più teso. Dayane ha rincarato la dose con parole che stanno facendo molto discutere sul web: “Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” di cu** che guarda… mi viene il vomito”.

DAYANE MELLO: CRITICA FRANCESCO OPPINI

Anche Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò è convinta che Francesco Oppini non sia sincero e che la sua amicizia con Tommaso Zorzi sia interessata: “Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all’inizio. Adesso non è più vero. Ha paura di andare via, di perdere. Lui è uno che vuole vincere”. E ha aggiunto: “Le nostre sono supposizioni, ci basiamo su una sensazione, ma se Francesco si sta “appendendo” a Tommaso, è davvero brutto umanamente”. Sui social molti fan del Grande Fratello Vip hanno criticato l’atteggiamento delle due amiche: “Prima di difendere le vostre paladine, sentite lo schifo che esce dalle loro bocche, la cattiveria, ma ricordiamo che entrambe non parlano mai male e alle spalle delle persone” e “Invece la loro amicizia è pura vero? La barzelletta del secolo”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter.



