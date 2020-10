Dayane Mello, crisi di panico/ La figlia Sofia non c’è, Signorini “non dipende da GF”

Crisi di panico per Dayane Mello al Grande Fratello VIP. La showgirl non ha trattenuto a le lacrime quando ha capito che la puntata sarebbe finita senza alcuna sorpresa da parte di sua figlia Sofia. Un desiderio che la modella ha ribadito costantemente nel corso della serata e che sperava venisse esaudito. Con la complicità delle altre coinquiline ha più volte richiamato l’attenzione di Alfonso Signorini, chiedendo non troppo velatamente un contatto con Sofia. Se inizialmente il conduttore ha tenuto aperta ogni porta, facendo pensare ad una possibile sorpresa in diretta, in un secondo momento ha tirato il freno a meno, spiegando a Dayane che la situazione era tutt’altro che semplice. Nel frattempo sui social è scoppiato un putiferio, con “attacchi” da parte dei fan di Dayane Mello probabilmente rivolti all’ex Stefano Sala. Qualcuno, maliziosamente, attribuisce la mancata sorpresa di Sofia ad una decisione presa dal padre della bambina. Ad alimentare i dubbi le parole di Alfonso Signorini, che quasi hanno confermato i sospetti dei fan: “non dipende solo da noi ma speriamo di poterti accontentare già dalla prossima puntata“, le ha detto speranzoso. Parole che non sono servite a calmare Dayane, definita dal conduttore una bellissima e meravigliosa madre. Come dargli torto, purtroppo però non è bastato per evitare il gelo nei suoi occhi. Dayane è rimasta letteralmente impietrita e il suo sguardo preoccupato ha chiuso la puntata con un velo di amarezza. Le sue lacrime sono una pugnalata al cuore per chi la vorrebbe rivedere abbracciare la piccola Sofia. Chissà che non possa essere accontentata la settimana prossima, nella puntata di lunedì 12 ottobre.

