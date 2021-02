Dayane Mello crollo emotivo:”Tu vivi l’amore, io la morte”/ In lacrime con Rosalinda Cannavò

La modella brasiliana Dayane Mello, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha perso un tassello molto importante nella Casa, soprattutto negli ultimi giorni, in seguito all’eliminazione di Giulia Salemi. La sua uscita dal reality e i duri scontri che hanno caratterizzato l’ultima puntata hanno portato la Mello a vivere momenti di forte amarezza: “Hanno girato la frittata a loro favore dicendo che sono gelosa, ha guardato il video dove Tommaso diceva questa cosa, ha fatto la scenata perché è in diretta ma lo sapeva da prima come la penso”, ha commentato durante uno sfogo con Samantha De Grenet e riferendosi a Rosalinda Cannavò e a Stefania Orlando. Il tentativo messo in atto da Dayane in questi ultimi cinque mesi non era affatto quello di manipolare l’amica bensì proteggerla. La storia d’amore iniziata con Andrea Zenga, tuttavia avrebbe portato la modella a rinunciare ad un confronto che poi però sarebbe arrivato più tardi.

Differenti i sentimenti della finalista nei confronti di Stefania Orlando con la quale si è già complimentata per la sua spiccata intelligenza da giocatrice e stratega. Al tempo stesso la Mello ha manifestato un po’ di delusione per il tentativo di approfittare della sua lite con Rosalinda a suo vantaggio. Alla fine, durante il suo sfogo, la modella è giunta ad una triste riflessione: “Vincerà uno non vero in questo gioco perché non siamo in un mondo giusto”.

Dayane Mello ed il crollo emotivo: in lacrime con Rosalinda Cannavò

Nelle ultime ore che precedono la nuova puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha messo in luce tutta la sua grande fragilità. Già durante il confronto con Rosalinda Cannavò la modella si era sciolta in lacrime: “Meno male che stai bene”, ha commentato all’amica, guardandola con affetto. Di fronte alle lacrime dell’attrice, anche Dayane si è mostrata completamente fragile accogliendo tra le sue braccia Rosalinda. “Io non voglio in questo momento essere parte della tua felicità, io vorrei essere fuori. Voglio che tu vivi ciò che vuoi vivere”, ha commentato la Mello, ammettendo di non avere oggi le giuste energie per darle ciò di cui ha bisogno per la sua felicità. “Vorrei darti tutt’altro ma non riesco”, ha aggiunto facendo cadere ogni corazza: “Siamo due vagoni che viaggiano in due direzioni diverse, tu vivi l’amore e io vivo la morte”, ha aggiunto, “io non sto bene ma gioisco per la tua felicità, fidati”. La finalista ha ammesso di sentirsi molto debole in questo momento.



