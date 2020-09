Dayane Mello/ Dopo Stefano Sala ritroverà l’amore al Grande Fratello Vip 5?

Adesso tocca a Dayane Mello varcare la Porta Rossa e sottoporsi alla perfida macchina del televoto. A distanza di due anni dall’ingresso dell’ex Stefano Sala, la modella ha deciso di fare il grande passo e partecipare a sua volta al GF Vip 5. La vedremo fra i concorrenti a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020: gli ammiratori sono già in prima fila, pronti per assistere alla sua prima doccia in giardino. Una bellezza mozzafiato quella di Dayane, che su Instagram è solita rubare i cuori dei fan per via dei suoi scatti seducenti. L’ultimo in realtà la vede con l’asciugamano in testa, un altro che le cinge i fianchi, occhiali neri da diva. La Mello siguarda allo specchio, ammicca, prova un orecchino e continua a far sognare gli italiani. “Mentre mi preparo per qualcosa di speciale”, scrive. Clicca qui per guardare la foto di

Dayane Mello.

DAYANE MELLO SINGLE: TROVERA’ L’AMORE?

Dayane Mello ci ha fatto attendere a lungo prima di confermare la sua presenza al Grande Fratello Vip 5. Come accade in ogni edizione, ogni concorrente ha realizzato una clip che la produzione ha condiviso sui social oscurandone il volto. Quando però è spuntata la donna del mistero, gli ammiratori hanno subito pensato a Dayane. Intanto c’è chi dentro la Casa ha già manifestato un certo interesse nei suoi confronti. Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia, ha infatti rivelato a Fanpage di aver chiuso la love story con Ariadna Romero pochi mesi fa e di essere single. “A prima vista, devo dire che Elisabetta Gregoraci è una bella donna“, ha sottolineato, “anche Dayane Mello è bellissima e ho visto che c’è Francesca Pepe, anche lei carina”. Anche se fra tutte e tre la preferenza di Pretelli va per ora ad Elisabetta, non possiamo escludere nulla sul fatto che potrebbe dirigersi invece verso la Mello. Nelle sue Stories più recenti, la modella invece dispensa abbracci alla famiglia e condivide scatti lussuriosi, ma anche qualche contenuto un po’ più serio. Dayane infatti ha voluto fare un repost di una Storia di Nicole Rossi, ex concorrente de Il Collegio, in cui afferma di non avere nessun limite in fatto d’amore. “In futuro potrei stare con un uomo o con una donna. Non vuol dire essere lesbiche o fluidi, ma liberi”, ha detto. Parole con cui Dayane si trova più che d’accordo.



