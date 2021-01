Dayane Mello/ Dubbi Nomination “salvo le persone a cui tengo”, Adua fuori? (GF Vip)

Negli ultimi giorni la permanenza di Dayane Mello nella Casa del GF Vip è stata scandita da un argomento in particolare: le nomination. I discorsi fatti dalla modella brasiliana con alcuni suoi inquilini hanno portato a non pochi malumori, a partire da Stefania Orlando che si è trovata a scontrarsi nuovamente sul tema. La Orlando ha infatti accusato la Mello di aver strumentalizzato una sua frase riportandola in maniera distorta al resto della Casa e di aver ricevuto da lei un colpo basso inaspettato: “Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti non si può riportare Stefania nomina i nuovi, è stato un colpo basso”, ha tuonato. Eppure la Mello non sembra affatto pensarla in questo modo tanto da chiosare, secca: “Tu hai il tuo modo di pensare io il mio”.

Dayane è così finita nuovamente al centro delle polemiche e dei malumori, con le accuse dirette da parte di Stefania Orlando che l’ha tacciata di guardare solo a ciò che le conviene e la riguarda da vicino. Tra le due donne, alla fine, non si è riusciti ad arrivare ad un punto di incontro ed alla fine la modella brasiliana ha deciso di abbandonare la stanza senza aggiungere altro. Tra le due potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo confronto in vista della puntata di oggi del GF Vip?

DAYANE MELLO E IL TIMORE DELLE NUOVE NOMINATION

A poche ore dal nuovo appuntamento con il GF Vip, Dayane Mello continua a parlare di nomination. La sua maggiore preoccupazione è legata agli attriti che di recente si sono venuti a creare con i suoi compagni di avventura. Al tempo stesso la Mello ha evidenziato il rischio che un distacco evidente con Rosalinda (Adua Del Vesco) possa comportare in caso di catena di salvataggio: “Non sono sicura che lei salverà noi, potrebbe scegliere uno dei vecchi”, ha spiegato parlando con Carlotta. “Non c’è più quel feeling, ora voglio salvare le persone a cui tengo”, ha aggiunto, confermando ulteriormente il suo interesse per le new entry. In Dayane, dunque, negli ultimi tempi è cresciuta una certa diffidenza nei confronti dei veterani del Grande Fratello Vip: “Decido in puntata un nome, ma sicuro loro manderanno me visto che l’altra volta avevo l’immunità”, ha commentato, intimorita dai nuovi confronti che potrebbero esserci questa sera e rendendo sempre più evidente la separazione netta tra veterani e nuovi concorrenti.



