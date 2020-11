E alla fine Paolo Brosio è caduto nella rete di Adua del Vesco e Dayane Mello. Le due hanno una sintonia davvero un po’ fuori dal comune rapporto di amicizia, ma quello che è successo nelle scorse ore ha fatto discutere e… sorridere. Ma cosa hanno combinato i ragazzi del Grande Fratello Vip 2020? E’ presto detto, Adua del Vesco e Dayane Mello si sono chiuse nella loro lavatrice lasciando la tenda un po’ tirata e lasciando intravedere quello che succedeva all’interno ovvero loro due che facevano ses*o. L’allarme è subito scoppiato in casa ai danni di un ignaro Paolo Brosio che è rimasto sconvolto da quello che è successo ma non tanto perché si trattava di due donne e nemmeno perché tutto stava accadendo sotto l’occhio della telecamera (che forse loro, secondo lui, aveva oscurato in qualche modo) ma solo perché se si continua così “poi gli viene voglia e deve provvedere con una s*ga”.

Dayane Mello e Adua del Vesco fanno ses*o, scherzo a Paolo Brosio tra gemiti e…

Le risate non sono mancate soprattutto dentro la lavatrice dove Adua del Vesco si è lasciata andare ad una serie di gemiti e di urla che hanno spinto Paolo Brosio a chiedere una camomilla per calmarsi. Dayane Mello invece si è sciolta in una sonora risata mentre gli altri concorrenti della casa reggevano il gioco alle due parlando di 50 giorni chiusi in casa senza ses*o e di quanto sia difficile non farsi venire voglia con tutti questi gemiti. Paolo Brosio è rimasto impietrito e ad un certo punto ha pensato che le due lo facessero di proposito.. rimane il fatto che lo scherzo è stato davvero esilarante anche se le due protagoniste sembravano proprio a loro agio..

Ecco un video del momento:





