Dayane Mello e Balotelli ancora legati?/ Retroscena dietro l’esordio da imprenditrice

Dayane Mello e Mario Balotelli sono ancora legati? Stando ad ultimi indizi pare proprio di si. A farlo presente è il Vicolodellenews, partendo col ricordare che l’ex gieffina ha appena lanciato la sua linea di prodotti “Dayane and you”, la cui campagna pubblicitaria è fatta in collaborazione con l’amica Rosalinda Cannavò. È proprio da qui che nasce il collegamento con Mario Balotelli. La fonte, infatti, fa notare che “A produrre questa linea di cosmetici è un’azienda di Brescia, guidata dall’imprenditore Antony Uberti, amico d’infanzia del calciatore Mario Balotelli, ex (?) fidanzato di Dayane.” Il punto interrogativo su ‘fidanzato’ d’altronde è d’obbligo, proprio perché rimane poco chiaro in quali rapporti siano oggi Dayane e Mario.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò "Ti amo"/ "Sapevo che sarebbe durata per sempre"

Dayane Mello e Mario Balotelli, quali sono i veri rapporti?

Ma non è tutto. È ancora il vicolo a far notare che “Lo stesso Mario era diventato socio di Uberti e di Walter Soliani, un altro amico d’infanzia (anch’esso imprenditore) in questa società, che produce cosmetici, già dal 2014.” Tutti indizi che poterebbero dunque a credere che Dayane e Mario Balotelli, che in passato hanno avuto una storia d’amore, siano effettivamente ancora legati. Ultimo indizio arriva dal fatto che il servizio fotografico di Dayane Mello, che vede coinvolta anche Rosalinda Cannavò nella piscina con bordo di pietra, potrebbe essere stato girato nella villa di Balotelli a Brescia.

