Dayane Mello e Boro Boro, stanno insieme?/ Arriva la conferma “Sono molto affiatati”

Alessandro Rosica, l’investigatore social, conferma la relazione tra Dayane Mello e Boro Boro. “Devo dire che sono stati bravissimi a far morire le voci, riguardanti una loro frequentazione/fidanzamento. Io oggi vi annuncio che i due si stanno frequentando, sono molto affiatati. 100% fonte verificata da me”, ha scritto Rosica sul suo profilo Instagram. A inizio mese sono iniziate a circolare voci sulla modella brasiliana e sul rapper. Ad accendere i riflettori sulla coppia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano condividendo sulle sue Instagram Stories una storia della Mello, dove si vedeva Boro Boro in automobile, e una del rapper dove si vedeva la brasiliana di spalle, stesa sul suo letto, davanti alla TV.

Chi è Boro Boro?

Boro Boro, pseudonimo di Federico Orecchia, è nato a Torino, in Piemonte, nel 1996, ha quindi 26 anni, 7 in meno rispetto alla modella brasiliana. Nel 2017 è uscito il suo primo singolo “Rapper Gamberetti”. L’anno successivo ha pubblicato “Money Rain”, in collaborazione con il rapper Younggucci, che si certifica Disco d’oro, con oltre 25.000 unità vendute. Nel 2018 ha partecipato a X-Factor, non riuscendo però a superare la fase dei Bootcamp. Nel 2019 ha pubblicato “Lento”, insieme a MamboLosco, che si certifica Disco di platino. l’anno dopo è uscito il suo primo disco intitolato “Caldo”. Qualche settimana fa Boro Boro aveva pubblicato nelle sue Stories di Instagram due foto di Dayane Mello aggiungendo una faccina innamorata: “Boro Boro sembra aver confermato la segnalazione di qualche giorno fa”, aveva segnalato Very Inutil People.

