Dayane Mello/ E’ davvero la preferita al Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello, è davvero la preferita al Grande Fratello Vip 2020?

Il dubbio serpeggia sui social sin da quando Alfonso Signorini ha annunciato che Dayane Mello è la preferita dal pubblico. In molti hanno avuto da ridire sulla cosa mentre Cristiano Malgioglio è l’unico che sembra apprezzarne la bellezza insieme ad Adua del Vesco. I due hanno avuto modo di parlare molto in questi giorni e il paroliere l’ha invitata ad essere sempre se stessa perché è proprio stupenda proprio per il suo essere folle, il suo cambiare idea all’improvviso e anche la sua storia. Questa sera sembra che non ci sarà posto per la modella brasiliana nei racconti della settimana e, infatti, in questi due giorni è stata tranquilla forse perché anche lei, senza dirlo, è rimasta molto colpita dall’addio di Francesco Oppini proprio come Tommaso Zorzi. Dayane Mello venerdì scorso è stata al centro di un commosso momento insieme a suo padre ma al suo fianco c’è sempre stata Adua alla quale ha dato una serie di baci durante la festa di sabato scorso. Cosa succederà adesso se l’attrice andrà via?

Adua del Vesco lascerà sola Dayane Mello?

Questa sera Adua del Vesco rischia davvero di uscire dalla casa del Grande Fratello vip 2020 e questo causerebbe una vera e propria crisi in Dayane Mello che si sente sempre più sola. Per fortuna, dalla sua parte, si è schierata la bella Selvaggia Roma che con lei e con Giulia Salemi ha fatto squadra in questi giorni. Certo, non sarà la stessa cosa e la reazione che venerdì scorso ha avuto Adua pensando che l’amica fosse stata eliminata sarà la stessa che Dayane Mello potrebbe avere questa sera quando scoprirà il destino dell’amica. Per fortuna le due si sono dette tutto quello che dovevano e dopo gli screzi hanno fatto pace, questo basterà ai fan e alle due protagoniste di questa prima parte di edizione?



