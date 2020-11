Dayane Mello è in crisi/ Adua del Vesco “la tradisce”, è colpa di Massimiliano Morra?

E alla fine sembra proprio che Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sia proprio nei guai. La modella ha più volte spiegato di voler vivere tutto al massimo, di voler prendere questa esperienza di petto senza mai tirarsi indietro davanti a niente a nessuno, ma questo suo modo di fare è solo voglia di rimanere sotto i riflettori ad oltranza o c’è ancora qualcosa di vero nel suo comportamento. Già in occasione delle lacrime per la famosa chiamata della figlia Sofia si è parlato di falsità dall’esterno della casa per via del suo comportamento di mamma poco presente in generale, tanto da far scendere in campo anche il suo ex Stefano Sala. Poi su di lei è calato il silenzio almeno fino a che non ha irretito Adua del Vesco con una serie di baci che hanno conquistato parte del pubblico tanto da essere argomento centrale della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020.

Dayane Mello e Adua del Vesco allo scontro per colpa di…

Le due, interpellate da Alfonso Signorini a riguardo, hanno dato risposte un po’ diverse e mentre Dayane Mello si è detta pronta a lanciarsi in qualsiasi cosa ammettendo i sentimenti speciali per l’amica, Adua ha fatto un passo indietro confermando che tra loro non c’è assolutamente niente. Forse proprio quello che è successo ha causato un po’ di malumore in casa visto che Adua del Vesco è finita completamente in crisi lasciando che i ragazzi della camera blu sparlassero dell’amica Dayane fino ad invitarla a non cadere nella sua rete e non farsi usare. Lo stesso ha detto anche Massimiliano Morra e questo ha fatto vacillare Adua che ne ha parlato con la modella brasiliana che a quel punto ha dato di matto. Non solo l’attrice non le ha voluto rivelare i nomi di chi ha parlato male di lei ma ha avuto anche il coraggio di no difenderla e ascoltare le loro parole. Dayane Mello è molto delusa e le due finiscono col litigare anche se poi, nelle scorse ore, hanno provato un po’ a parlare di quanto è successo ma senza ottenere molto. Il loro rapporto sembra cambiato, almeno da parte di Adua che non solo adesso teme di essere stata una pedina ma ha paura delle reazioni del pubblico e della famiglia fuori una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Le due questa sera saranno di nuovo al centro della puntata con nuove rivelazioni?



