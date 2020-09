Dayane Mello e l’addio a Stefano Sala/ “È stato difficile per me. Grandi sentimenti”

Quello tra Dayane Mello e Stefano Sala è un rapporto tra due ex che ancora oggi si vogliono molto bene. La loro relazione è finita tempo fa ma il loro lega continua ad esistere grazie, soprattutto, alla loro bambina, “Bubi”, il nomignolo con cui chiamano la figlia Sofia. E anche nella Casa del Grande Fratello Vip – che ha già visto Stefano tra i suoi protagonisti in passato – Dayane parla di lui e con parole di grande affetto e stima. “È un grandissimo amico e un bravissimo papà”, racconta la modella, aggiungendo che l’uomo ha trasmesso a sua figlia il talento artistico. Dayane ammette inoltre di essere molto felice del fatto che con Stefano ci siano rapporti ancora oggi così belli e forti e, chiacchierando con Adua Del Vesco, le elenca quelle qualità che l’hanno fatta innamorare anni fa.

Dayane Mello e la rottura con Stefano Sala: “In ballo grandi sentimenti”

“Stefano è molto intelligente, capisce i nostri bisogni, è una persona davvero sensibile“, racconta Dayane al Grande Fratello Vip. Tuttavia ammette che le difficoltà tra loro non sono mancate: “Abbiamo passato anche momenti molto difficili, perché c’erano ballo grandi sentimenti.” E racconta come la sua vita sia stata stravolta una volta chiusa la relazione con il modello e attore: “Quando ci siamo lasciati non è stato facile per me: mi sono trovato sola con una figlia in un Paese non mio, tentando di darle il meglio.” le parole della Mello. Chissà che Stefano non le faccia presto una sorpresa nella Casa, magari proprio con la piccola Bubi.



