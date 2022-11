Dayane Mello e Manuela Carriero: lite per Luciano Punzo?/ La causa sarebbe un like…

Dayane Mello e Manuela Carriero: Luciano Punzo scatena la lite?

Dayane Mello e Manuela Carriero hanno litigato sui social per Luciano Punzo? A Casa Pipol è stata riportata la clamorosa indiscrezione sulla presunta litigata che avrebbero avuto la modella brasiliana e l’ex fidanzata di Luciano Punzo. Negli scorsi giorni, nella casa del Grande Fratello vip 2022 ha svelato di aver avuto un flirt con Dayane Mello che ha prontamente smentito tutto. Dopo la rivelazione di Punzo, a Casa Pipol, è spuntata l’indiscrezione di un presunto messaggio che Dayane avrebbe scritto a Luciano prima che entrasse nella casa.

Dayane Mello, messaggio a Luciano Punzo prima del GF Vip?/ Spunta un biglietto...

Un like di Punzo, al presunto messaggio, avrebbe scatenato la presunta lite tra la Mello e la Carriero come fanno sapere i redattori di Casa Pipol che stanno svelando dettagli e indiscrezioni sui concorrenti del reality show.

L’indiscrezione sulla presunta lite tra Dayane Mello e Manuela Carriero

Tra Manuela Carriero e Luciano Punzo ci sarebbe stato un duro botta e risposta in direct. “Manuela ha risposto in direct a Dayane. – svelano a Casa Pipol – hanno iniziato a litigare avendo un botta e risposta. Lei avrebbe scritto ‘mi manchi’ a Luciano ma come amico… e come mai allora lo ha attaccato? Forse perché Punzo ha messo un semplice “like” a questo messaggio? Noi abbiamo visto gli screen. Dayane lo definisce amico. Lui cosa ha detto a Manuela? Non lo sapeva ma questa cosa è successo tempo fa. Il discorso del “mi manchi” è avvenuto qualche giorno prima che lui entrasse al Grande Fratello Vip”.

Dayane Mello smentisce il flirt con Luciano Punzo/ "Quello che fa la gente per..."

Secondo quanto si legge su Blogtivvu, la Mello avrebbe già smentito l’indiscrezione sul presunto litigio con la Carriero. “Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà, caso mai se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza”, le parole di Dayane.

LEGGI ANCHE:

Luciano Punzo, rivelazione choc al GF Vip/:"Sono stato con Dayane Mello/ "Era presa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA