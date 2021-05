Dayane Mello e Mario Balotelli/ Notte insieme in hotel: torna l’amore e…

Torna l’amore tra Dayane Mello e Mario Balotelli. Parola del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 5 maggio, pubblica le foto della coppia all’uscita di un hotel in cui avrebbe trascorso la notte insieme. Il primo ad arrivare in albergo sarebbe stato Balotelli, accompagnato da un amico che sarebbe poi andato via. In hotel, il calciatore avrebbe atteso l’arrivo di Dayane Mello che avrebbe raggiunto la camera di Super Mario con cui la scintilla sarebbe scattata nuovamente durante la visita fatta al fratello Enock al Grande Fratello Vip. In tenuta sportiva, con un sorriso radioso, la modella brasiliana avrebbe trascorso la notte con Balotelli con cui ha avuto una storia diversi anni fa, prima ancora che incontrasse Stefano Sala, il padre di sua figlia Sofia.

Dayane Mello e Mario Balotelli innamorati? “C’è un rapporto speciale”

Dayane Mello e Mario Balotelli non si sbilanciano pur avendo ricominciato a frequentarsi come raccontano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. La modella brasiliana e il calciatore si sarebbero rivisti subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Proprio ai microfoni di Chi, parlando del suo rapporto con Balotelli, la Mello aveva detto: “Abbiamo un rapporto speciale, vedremo”, non escludendo un ritorno di fiamma. Pochi giorni fa, così, i due si sono rivisti anche se entrambi preferiscono non commentare. Tra alti e bassi, tra allontanamenti e riavvicinamenti, Dayane e Mario non si sarebbero mai persi di vista. Stavolta, dunque, scatterà definitivamente l’amore? Il sorriso della Mello nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini lascia ben sperare.

