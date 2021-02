“Dayane Mello e Rosalinda Cannavò amore vero? Mentono!”/ Imma Battaglia non ha dubbi su…

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Mentono. Non ne ha dubbi Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, che commenta quello che è successo al Grande Fratello vip 2020 ma anche quelle che sono state le parole della brasiliana che ha ammesso di essere gelosa ma anche di non aver avuto modo di far sbocciare il suo amore per Rosalinda solo per via della figlia che ha a casa. Per fare un esempio concreto, Imma Battaglia ha fatto l’esempio di Pierpaolo Pretelli che, pur avendo Leo a casa, ha avuto modo di vivere l’infatuazione per Elisabetta Gregoraci ma anche l’amore per Giulia Salemi. Proprio su Today.it, la Battaglia ha commentato le vicende della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ parlando proprio dell’amicizia particolare di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Non credo minimamente a quella storia, ma fin dall’inizio. Dayane viene da una cultura, quella sudamericana, che anche lei ha ribadito essere più libera e quindi sicuramente è più abituata a lasciarsi andare, a fare esperienze, ma alla sua ultima dichiarazione non ci credo”.

“Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Mentono”, le parole di Imma Battaglia

Imma Battaglia poi continua rilanciando: “Non ci credo perché l’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare neanche davanti all’idea che tua figlia ti guardi, come ha detto ieri. È un po’ quello che è accaduto a Pierpaolo. Anche lui ha un figlio ma non mi pare che si sia fermato davanti a un amore”. Nella stessa intervista, Imma Battaglia ha avuto modo di dire la sua anche su Andrea Zenga che ha ammesso di non aver capito bene il comportamento delle due amiche speciali. Siamo sicuri che nelle prossime ore e nei prossimi giorni si parlerà ancora di loro e del rapporto che le ha portate sulle giostre al GF Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA