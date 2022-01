Dayane Mello e Soleil Sorge, com’è nata la loro amicizia?/ Da Pechino Express a…

Un’altra sorpresa sta per arrivare nella Casa del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge. La sua grande amica Dayane Mello sta per varcare nuovamente la Casa di Cinecittà per salutarla. Le due, infatti, coltivano da anni una bella amicizia e, ora che l’avventura a La Fazenda si è conclusa, Dayane è tornata in Italia e ha deciso di incontrare Soleil. Ma com’è nata la loro amicizia? Forse non tutti sapevano che Dayane e la Sorge si sono conosciute durante l’ultima edizione di Pechino Express.

Le due bellissime hanno vissuto fianco a fianco per alcune settimane (seppur in due coppie diverse: Soleil con sua madre, Dayane con Ema Kovac), viaggiando in Oriente tra imprevisti, difficoltà e prove. Inizialmente il loro non è stato un vero e proprio idillio: le due mal si sopportavano, tanto che non è mancato qualche scontro. Eppure col passare dei giorni è infine nato un bel rapporto diventato col tempo un’amicizia.

Soleil Sorge e Dayane Mello, una grande amicizia: le loro parole

Soleil Sorge e Dayane Mello hanno così continuato a coltivare questa amicizia anche dopo Pechino Express. Così, quando qualcuno pochi giorni fa le ha chiesto sui social se sentisse la mancanza di Sole, Dayane ha risposto: ​“Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“. Belle, d’altronde, anche le parole che la Sorge ha detto della Mello. Eccole: “Lei è una persona vera, una delle più vere che io conosca. Si percepisce proprio la sua verità. – e ancora – Dayane meritava di vincere il Grande Fratello Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte.” Infine, sul loro rapporto, “Abbiamo un rapporto splendido. Condividiamo tutto e di lei so che posso fidarmi. Tra noi non ci sono cose non dette, siamo molto schiette l’una con l’altra e questa è la nostra forza molto probabilmente. Appena esco voglio stare un po’ con lei”.

