Dayane Mello e Soleil Sorge hanno litigato?/ Gli indizi social parlano chiaro

Dayane Mello e Soleil Sorge, amicizia compromessa? Ecco cosa è successo

Dayane Mello e Soleil Sorge hanno instaurato un’amicizia molto forte, che perdura da anni. Si sono conosciute a Pechino Express e, da quel momento, il loro legame è diventato sempre più intenso. Del loro rapporto si è spesso parlato anche durante il Grande Fratello Vip, al quale entrambe hanno partecipato anche se in edizioni differenti.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Silvio: "C'è stato un bacio, ma avrei voluto..."

Nelle ultime ore, però, sembra successo qualcosa che ha compromesso la loro amicizia. La modella brasiliana ha condiviso sul profilo, un post di una sua fandom: “Dove sono le “Mellos” che hanno sempre lodato, elogiato una certa persona? E come ho sempre detto ci sono degli esserini nella vita che non vogliono bene a Dayane come persona, ma vogliono bene al suo nome. Dayane è sempre stata una garanzia. Quasi mai mi sbaglio sulle persone“. A questo si aggiunge il fattore che sia la Mello che Sorge, non si seguono più su Instagram; amicizia al capolinea? Al momento nessuna delle due è intervenuta esplicitamente sulla questione.

DANTE FERRETTI, CHI È/ "I miei premi Oscar? Li tengo sulle mensole dell'Ikea"

Dayane Mello e le parole passate su Soleil Sorge: “la amo”

Dayane Mello, in passato, ha spesso parlato del legame inscindibile e speciale che la tiene unita a Soleil Sorge. La modella brasiliana, in una passata diretta su Instagram, ha speso parole bellissime per l’influencer italo-americana: “Io credo veramente che l’energia e l’anima si incontrano e Soleil è entrata nella mia vita per un qualcosa di molto specifico, è una delle mie migliori amiche”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “É un essere umano strepitoso, la amo con tutto il mio cuore” afferma Dayane Mello sulla sua amica. Le due si sono sempre supportate nei momenti di difficoltà prendendo l’una le difese dell’altra; la loro amicizia sembrava non potesse mai finire, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Che le due abbiano litigato non è dato sapere, ma le parole della modella brasiliana hanno messo in allarme i fan delle ‘Mellos’.

Uomini e donne, Desdemona Balzano ha tradito la Redazione?/ La verità dopo l'addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA