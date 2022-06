Dayane Mello e Soleil Sorge: insieme in bikini sexy/ Cosa succede?

Soleil Sorge e Dayane Mello di nuovo vicine: cosa succede?

Molti tra i fedeli telespettatori del Grande fratello vip le considerano rappresentanti del girl power nonché vincitrici mancate rispettivamente al Gf vip 5 e il Gf vip 6 e, in queste ore, le due ex gieffine tornano al centro dell’attenzione mediatica per la vicinanza che ora le vede protagoniste nel mezzo di una vacanza in Spagna. Si tratta della modella dalle origini brasiliane Dayane Mello e la collega italo-americana, Soleil Sorge. Le due sexy ex gieffine vip sono volate a Tenerife, una meta di attrazione turistica delle Isole Canarie. Uno scatto tra le ultime Instagram stories condivise sulla vacanza, che fa da preludio d’estate per le due modelle, intanto immortala Soleil e Dayane mentre sono vicinissime tra loro, con tanto di descrizione sibillina: “Noi”.

Insomma, Dayane e Soleil si direbbero inseparabili, e in vista dell’imminente estate 2022 le due potrebbero diventare protagoniste di più incontri tra loro, per la gioia dei fan, così come per quella dei paparazzi, sempre pronti ad accaparrarsi degli scatti inediti delle due modelle vip.

Dayane posa su Instagram, con i bikini di Soleil

Ma non è tutto. Perché a vincolare Dayane Mello e Soleil Sorge non sarebbe solo l’affetto che l’una dimostra di nutrire per l’altra e viceversa, ma anche una profonda stima, che legherebbe le due modelle dal punto di vista lavorativo. Così come emerge dagli ultimi post condivisi su Instagram dalle dirette interessate, Dayane Mello figura in un video pubblico che la immortala mentre sfoggia la sua perfetta forma fisica in un succinto bikini dorato, che porta la firma del nuovo brand di beachwear ideato da Soleil Sorge, ovvero State of mind. Insomma, sembra proprio che Dayane si sia resa disponibile online nel coprire il ruolo di brand-ambassador per il marchio dell’ex concorrente del Grande fratello vip 6, Soleil, la quale è reduce dalla fine del triangolo amoroso vissuto nella Casa con Alex Belli e la promessa sposa, Delia Duran.

