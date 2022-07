Dayane Mello e Soleil Sorge sempre più vicine/ La dolce dedica per il compleanno

Dayane Mello e Soleil Sorge insieme dopo il Gf vip

Dayane Mello e Soleil Sorge appaiono sempre più vicine, dopo essere state al centro dell’attenzione mediatica per il percorso intrapreso nel gioco dei vip rispettivamente alle edizioni del Grande fratello vip 5 e Grande fratello vip 6. In queste ore le due ex gieffine destano curiosità generale per un dedica speciale che la brasiliana ha dedicato all’italo-americana in occasione della ricorrenza festiva del compleanno di Soleil, la quale è reduce dalla fine del triangolo amoroso avviato con Alex Belli e la promessa sposa Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge compie 28 anni: Dayane Mello la stupisce/ Il gesto social per auguri...

“Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro -si legge tra le prole che la brasiliana rivolge all’amata italo-americana-. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi. Sei fantastico e sono orgoglioso di essere tuo amico. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. buon compleanno. LOVE YOU”.

Soleil Sorge esce allo scoperto con Carlo/ Un particolare la "incastra"...

Arriva il bacio tra le ex Gf vip

Una dedica particolarmente affettuosa quella che Dayane destina a Soleil nel giorno in cui la modella italo-americana nata sotto il segno del cancro è la festeggiata e che manda ora il popolo del web letteralmente in visibilio. In particolare i fan delle due modelle si dicono entusiasti per la complicità e il legame viscerale che le due ex Gf vip palesano di avere tra loro. “Come siete belle”, si legge tra i molteplici messaggi degli internauti scritti per le due ex Grande fratello vip, a margine della dedica social che Dayane destina a Soleil. Nel post condiviso da Dayane per Soleil via Instagram le due modelle sono immortalate in una serie di scatti insieme, nel mezzo delle loro vacanze estive, dove non manca neanche un affettuoso bacio sulle labbra tra loro.

Gf vip 7, Sonia Bruganelli confermata nel cast/ S'infiamma la polemica: "Avete.."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane mello (@dayanemelloreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA