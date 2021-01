Dayane Mello/ Ecco il gesto di Stefania Orlando fa innervosire Simone Gianlorenzi…

Dayane Mello si riavvicina a Stefania Orlando: “Abbiamo dato tanto al Grande Fratello Vip 2020”

Dayane Mello rischia davvero di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di no. La bella modella brasiliana crea spesso scontri e alta tensione in casa e per questo finisce in nomination come è successo questa settimana, come andrà a finire quindi questa sera? Tutto lascia pensare che sarà lei una delle finaliste di questa edizione insieme a Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, e il primo nome lo scopriremo già questa sera con un televoto flash. A favore della bella Dayane arriveranno di nuovo i voti dal Brasile che tanto stanno facendo discutere? Lo scopriremo solo questa sera ma, intanto, cosa è successo alla modella in questa settimana? Tra giochi, canti e balli, Dayane Mello non ha avuto molte occasioni di litigare con gli altri abitanti della casa e nemmeno con la sua Rosalinda con la quale continua a condividere il letto ma anche le sue giornate.

Ma la bella attrice non è stata l’unica donna vicina a Dayane Mello in questi giorni e tutto perché a lei si è riavvicinata anche Stefania Orlando. Dopo tutto quello che è successo con Tommaso Zorzi per via del loro ballo, la conduttrice sembra aver cambiato idea sulla modella riavvicinandosi a lei e regalandole addirittura dei jeans, gesto che anche il marito Simone ha commentato sui social affermando che per trovarli ha dovuto fare dei giri lunghissimi, mentre lei adesso li da via in questo modo.

Andrea Zelletta continua a tenerla d’occhio: “Dayane Mello ha sbagliato con me…”

Anche Tommaso Zorzi ha commentato il loro riavvicinamento lasciando intendere che se lo avesse fatto lui a quest’ora Stefania avrebbe combinato di tutto. Ciliegina sulla torta, le due si sono ritrovate in giardino per parlare del loro percorso ritenendosi soddisfatte di quello che è successo e hanno fatto in questi mesi e la Orlando addirittura conferma che entrambe non si sono mai risparmiate ma sempre senza cattiveria. Come mai questa presa di posizione e questo avvicinamento? E’ solo un modo per tirare le somme di quello che è successo in questi mesi o un modo per avvicinarsi a lei in previsione della catena di salvataggi che potrebbe andare in scena questa sera con il nome del primo finalista di questa edizione?

Ma se Dayane alla fine sembra aver conquistato Stefania Orlando, lo stesso non si può dire di Andrea Zelletta che continua ad avanzare dei dubbi sul suo comportamento e su tutto quello che ha detto e fatto anche quando ha tirato in mezzo la sua fidanzata e di questo ha parlato con Rosalinda che continua comunque a giustificare l’amica. Cosa ne sarà di loro una volta fuori?



© RIPRODUZIONE RISERVATA