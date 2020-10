Dayane Mello eliminata al Grande Fratello Vip?/ Adua piange, Stefano Sala attacca…

DAYANE MELLO ED ADUA DEL VESCO IN LACRIME IN ATTESA DELLA POSSIBILE ELIMINAZIONE?

Dayane Mello è ad un bivio in questo Grande Fratello Vip 2020. La modella è finita in nomination contro due colonne portanti della casa ovvero Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci e questo, almeno sulla carta, la da per sfavorita e possibile eliminata di questa sera. A giocare a suo favore potrebbe essere l’effetto sorpresa o, al massimo, il biglietto di ritorno che potrebbe permetterle di tornare in casa, ma sarà davvero così che andrà a finire? Il rischio di eliminazione è davvero molto elevato per lei tanto che in casa in molti sono già pronti a sentirsi un po’ male in vista della sua uscita e, in particolare, Adua del Vesco ha già iniziato a piangere disperata perché dopo Matilde Brandi potrebbe perdere anche la modella vedendo distrutto così il trio della lavatrice. Ma sarà davvero così che questa sera andrà a finire per Adua? Dayane Mello ha promesso che ci sarà sempre con lei e che si ritroveranno una volta fuori: “Loro sono due figure molto forti, mi preparo ad affrontare il peggio ma sono serena… Se dovessi uscire non ti voglio mai veder piangere, me fai parte della mia famiglia ormai e ci sarò sempre”.

STEFANO SALA ATTACCA, GUERRA IN ARRIVO CON DAYANE MELLO?

Se da una parte, però, Dayane Mello sembra aver trovato una spalla su cui piangere, dall’altra sembra che tutto sia pronto per attenderla per una battaglia che sarà personale e familiare, quella con Stefano Sala. Il suo ex e padre della sua Sofia non ha apprezzato alcune esternazioni della Mello e si è detto pronto a mettersi intorno ad un tavolo per discutere di alcune cose e di alcune sue parole che riguardano proprio sia lui che la sua famiglia, le uniche persone che si prendono cura della bambina visto che lei è spesso fuori, volente e nolente. Davvero lo scontro sarà rimandato a quando la modella uscirà dalla casa oppure Alfonso Signorini le servirà questo piatto nella puntata di questa sera?



