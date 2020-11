Dayane Mello eliminata?/ Scontro con Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, oggi la resa dei conti…

Dayane Mello a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020?

Qual è il vero obiettivo di Dayane Mello? La bella brasiliana non sta vivendo un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 nemmeno adesso che i due nuovi arrivi potrebbero regalarle nuova linfa. Dayane è stata presa di mira da Elisabetta Gregoraci, che la trova un po’ falsa e giocatrice tanto da sapere bene quali fili muovere, e visto che la calabrese non è riuscita a dirglielo mai in faccia, è scoppiata la lite tra loro in diretta venerdì scorso. Le cose non sono andate meglio in questi due giorni in cui Dayane ha dovuto fare i conti con il fatto che dalla parte opposta alla sua non ci sia solo la showgirl calabrese ma anche parte dei concorrenti della casa a cominciare da Francesco Oppini. Nonostante la famosa lettera e l’abbraccio che ha sancito la pace (e che ha fatto un po’ storcere il naso a Tommaso Zorzi), sembra proprio che le cose tra loro non siano migliorate, anzi. Le tensioni e i suoi ultimi comportamenti l’hanno fatta finire in nomination con Massimiliano Morra e con Andrea Zelletta, ma questo non l’ha messa a tacere. Subito dopo la puntata, la modella si è di nuovo confidata con l’amica Adua del Vesco parlando di Elisabetta Gregoraci dicendosi convinta che la calabrese abbia paura di esporsi e che questo sia indice di mancanza di personalità. Dall’altro lato, la siciliana, ha invitato la modella di parlare e accusare le persone solo quando ne ha le prove perché non deve sempre agire di istinto e lo stesso doveva fare con la Gregoraci. Ma Dayane Mello non ci sta ed è convinta che il fatto che la Gregoraci non l’abbia difesa in puntata vuol dire solo che lei vuole fare la bella samaritana quando in realtà non è perfetta e si nasconde dietro Pierpaolo perché non ha una personalità sua. La loro amicizia è finita qui? Sembra proprio di sì visto che la modella non l’ha difesa e non si è comportata come amica e questo significa che è solo falsa.

Dayane Mello si scontra con Elisabetta Gregoraci, e con Francesco Oppini?

Dall’altro lato, però, le accuse non sono mancate ai danni di Dayane Mello e non solo da parte di Elisabetta Gregoraci (che continua a darle della volubile e instabile), ma anche di Francesco Oppini. Le tensioni con lui non si spengono e in questi giorni, il figlio di Alba Parietti ha avuto modo di commentare anche la catena di salvataggi in cui Dayane si è mostrata di nuovo incoerente e quindi calcolatrice. A far storcere il naso a Francesco Oppini è proprio il fatto che la modella abbia salvato Maria Teresa Ruta quando in realtà ha sempre detto che Rosalinda ed Enock erano le persone che lei non avrebbe mai votato, e allora perché non salvare il calciatore? Alla fine ammette anche di non voler più riavvicinarsi a lei perché rea di essere altalenante e incoerente e così eviterà di parlarle. Dopo sessanta giorni passati in casa insieme le possibilità per Dayane sembrano essere finite da parte del telecronista e della bella calabrese. Dayane conterà ancora solo su Adua ed Enock o dovrà cercare appoggio nelle nuove arrivate?



