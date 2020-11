Dayane Mello eliminata?/ Delusa da Enock, si consola con Adua: le due si divideranno?

Dayane Mello rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip 2020 per colpa di Enock?

Dayane Mello eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Non è la prima volta che la modella brasiliana finisce in nomination in questa edizione del programma ma questa volta pensa davvero che ci sia il rischio che lei possa uscire e, ancora peggio, che lei e Adua del Vesco si dividano proprio questa sera. Entrambe sono in nomination ed una delle due rischia di uscire perché allo scontro ci sono anche due pezzi da novanta, Francesco Oppini e Patrizia de Blanck che proprio venerdì scorso si sono salvati perché puntata senza eliminazione, e adesso? Dayane Mello non ha apprezzato la nomination di Enock e subito dopo la puntata scorsa è finita allo scontro con quello che credeva essere un amico. Dayane lo ha attaccato senza mezzi termini insinuando il fatto che il suo sia un vero e proprio tradimento perché lei lo ha sempre difeso e non lo ha mai nominato nemmeno quando tutti gli hanno dato contro per via delle parole dette da Mario Balotelli e dalle quali lui non l’ha difesa. La modella brasiliana si è detta una grande signora in quel frangente ma anche nelle settimane successiva quando mai e poi mai si è fermata a nominarla salvandolo in ogni occasione. Dal canto suo Enock non ci sta e si difende insinuando che nella catena di salvataggi, lei ha preferito fare il nome di Maria Teresa Ruta e non il suo. I due non hanno trovato un punto d’accordo per questa nomination e le cose potrebbero peggiorare questa sera se Dayane uscirà dalla casa.

Dayane Mello e Adua del Vesco divise da questa nomination al Grande Fratello vip 2020?

Chi è già pronta a soffrire per la sua possibile uscita di scena è proprio Adua del Vesco che al Grande Fratello Vip 2020 ha trovato in lei una vera e propria colonna portante. Le due hanno avuto di parlarne insieme in giardino alla vigilia della diretta di oggi e mentre la modella brasiliana si è detta convinta che Adua rimarrà nella casa ma che, comunque, il loro rapporto bellissimo rimarrà tale anche fuori, la siciliana non è così ottimista. Adua pensa di essere inutile nella casa e di meritare un po’ l’eliminazione di questa sera e poi ribadisce che quello che ha provato per Dayane è reale e che non vorrebbe perderla una volta fuori. Il suo sogno si esaudirà davvero? A quel punto poi la siciliana racconta di aver legato anche con Maria Teresa Ruta, davvero una grande donna, mentre l’amica brasiliana ribadisce che il suo idolo rimane Patrizia de Blanck. Avrà modo di essere eliminata proprio nel confronto con il suo idolo, emblema di donna emancipata e libera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA