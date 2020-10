Dayane Mello/ Francesco Oppini chiave per recuperare popolarità al Grande Fratello Vip?

Dayane Mello continua a rimanere appesa al gossip nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e se ogni tanto parla di Mario Balotelli, poi torna ad occuparsi anche degli inquilini della casa e, in particolare, di Francesco Oppini, al quale si è avvicinata molto. Proprio nei giorni scorsi, parlando con Adua del Vesco, ha ammesso una serie di errori che hanno spinto Mario Balotelli a ‘lasciarla’ e voltare pagina senza più tornare sui suoi passi. Senza mai fare il suo nome, la bella modella ha rivelato di aver vissuto con lui una serie di alti e bassi e poche certezze fino a che non ha deciso di uscire con un suo amico e lui è venuto a saperlo. A quel punto ha chiuso con lei ma adesso tutto è diverso. Dayane Mello è convinta che Enock, conoscendola, potrebbe fare da tramite tra lei e il fratello Mario Balotelli per dare un’occasione alla loro relazione. Sarà davvero così? Sembra proprio di no visto che il calciatore continua a chiuderle la porta e ha detto no anche all’inizio di questo Grande Fratello Vip, e allora che fare?

FRANCESCO OPPINI E’ IL PIANO B DI DAYANE MELLO?

Ecco pronto un piano B, Francesco Oppini. I due si sono avvicinati molto tant’è che nella puntata di venerdì scorso si è parlato della cosa. Il figlio di Alba Parietti ha ribadito il fatto di essere fidanzatissimo fuori dalla casa ma, a quanto pare, Dayane Mello è già andata oltre. Proprio dopo la puntata, in giardino con Tommaso Zorzi, ha ripreso l’argomento lasciando intendere che tra loro è successo qualcosa di più e che non è solo lei ad aver fatto grossi passi avanti ma anche lui. Nascosti sotto le coperte, sembra che la modella abbia rivelato all’amico di un possibile biglietto segreto in cui lui avrebbe detto cose importanti alla Mello tant’è che l’influencer si è complimentato con l’amica battendo il cinque al grido ‘pensavo fossi tu avanti, mentre lui è già andato molto oltre’. Cosa gli avrà rivelato Dayane Mello? Al momento non è dato capirlo visto che i due parlavano di nascosto sotto la coperta, ma della liason tra lei e Francesco Oppini sentiremo parlare ancora.



