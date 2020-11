Dayane Mello “Francesco Oppini è gay?”/ Scoppia lite al Gf Vip: “Se vuoi limonare..”

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip 2020 e, guarda caso, a poche ore dalla puntata che questa sera sarà nuovamente in diretta su Canale5. Al centro di tutto c’è Dayane Mello che stuzzica il concorrente più suscettibile di questa edizione ovvero Francesco Oppini. Il bel figlio di Alba Parietti non solo alla fine è caduto nella sua rete infuriandosi ma ha fatto venire nuovamente il broncio a Tommaso Zorzi. Ma cosa è successo di preciso? Dayane Mello ha pensato bene di stuzzicare Francesco Oppini parlando della sua sessualità e mettendo in dubbio il fatto che lui possa essere etero sicuramente non del tutto dopo i baci dati a Tommaso Zorzi al grido di: “Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini?”. Come se non bastasse poi la modella ha proseguito al grido di “Se vuoi limonare Tommaso fallo e non ti reprimere”.

Dayane Mello “Francesco Oppini è gay?”

La cosa lo ha mandato su tutte le furie tanto da allontanarsi da lei in modo repentino e parlando poi con gli altri inquilini dicendosi sconvolto dai suoi attacchi continui. Inutile dire che al suo cospetto si è presentato anche Tommaso Zorzi che ha cercato di far capire al suo caro amico che questo non è un attacco e che dovrebbe farsi scivolare addosso queste cose ma alla fine Francesco batte sempre nello stesso punto: “Io però sono fidanzato” spiegando che con l’influencer c’è un ottimo feeling ma che tutto viene fatto senza alcun tipo di malizia. Il discorso poi continua a si sposta anche sul bacio di Dayane e Adua perché loro sono semplicemente amiche e invece tra lui e Tommaso ci dovrebbe essere qualcosa di più?



