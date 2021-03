Dayane Mello “Francesco Oppini giocherellone con le donne”/ “Fa solo figure di mer*a”

Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso per il confronto con le 5 sfere. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si sofferma sul rapporto vissuto con Francesco Oppini con cui inizialmente ha avuto una simpatia, poi sfociata in una antipatia e diversi litigi. “Francesco è stata una persona che dall’inizio siamo diventati tanto amici, c’era una bellissima chimica, ma quello che ho con loro è diverso” – dice la Mello riferendosi a Samantha de Grenet, Mario Ermito e Giacomo Urtis. La modella poi prosegue dicendo su Oppini: “per me Francesco è stato, dopo lo scivolone che ha detto, ci siamo preso, c’era un feeling di chimica, di amicizia”. Tra i due inizialmente sembrava poter nascere qualcosa all’interno della casa, ma poi le cose non sono andate per il verso giusto visto che Oppini fuori dalla casa aveva anche una compagna. La D’Urso allora le domanda: “ci hai provato con lui”, ma Dayane replica: “non ci siamo mai provati, è un ragazzo che ci sa fare, che sa come prendere una donna. Secondo me è molto innamorato di Cristina, ma gli piace giocare, è un giocherellone”.

Dayane Mello contro gli Oppini: “commento triste”

Ma non finisce qui, visto che Dayane Mello parlando sempre di Francesco Oppini ha aggiunto: “se ha giocato con me è possibile che giochi anche con altre donne. Chi lo sa?”. La modella e influencer si difende come sempre, ma il peggio deve ancora arrivare visto che la Mello è costretta a sentire il triste commento di Franco Oppini, padre di Francesco che in una diretta Instagram dice: “Gerry Cala ha detto sei stato un eroe io l’avrei tromba*a subito”. Una battutaccia terribile a cui la Mello replica in diretta così: “è sempre lui che sta parlando di me, non ha diritto di parlare di me, fa solo figure di merde, può dire quello che vuole. Che parli del gioco ok, ma anche questo commento del suo papà è un pò triste”. Come non darle torto!

