Dayane Mello: “Francesco Oppini mi ha baciata”/ Lui si infuria ma è uno scherzo!

È tempo di scherzi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo è arrivato poche ore fa e ha avuto come vittima Francesco Oppini. Ad organizzarlo Adua Del Vesco e Dayane Mello che ha finto di aver detto all’amica di aver ricevuto un bacio vero da Francesco durante la scorsa notte. È stata proprio Adua ad riferirlo a Francesco che è rimasto di sasso. “Ma cosa stai dicendo?” ha esordito Oppini, rivolgendosi immediatamente a Dayane che non è però riuscita a rimanere serie. La Mello è scoppiata a ridere ma Adua ha cercato di mantenere vivo il gioco: “Ma sei ubriaca? Noi ieri neppure ci siamo salutati quando siamo andati a dormire!” fa notare ancora Oppini fino a quando Dayane, ormai al limite, ha svelato tutto “È uno scherzo!”

Francesco Oppini si sfoga con Tommaso Zorzi: “Alla mia fidanzata fuori può fare molto fastidio”

Francesco Oppini, ancora un po’ scosso dallo scherzo, ci ha poi riso su ma poco dopo si è sfogato con Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti immagina quanto certi atteggiamenti della Mello, anche scherzosi come l’ultimo, possano darle fastidio: “Io so cosa può pensare la mia ragazza da fuori per una situazione del genere, ma io con Dayane non devo fare niente perché non c’è niente!” Tuttavia Tommaso gli fa notare che “Di certo Dayane non è una che ispira fiducia ad una fidanzata fuori, tu questo devo chiarirlo!” Stefania Orlando appoggia le dichiarazioni di Zorzi, sottolineando quanto certe immagini possano infastidire fuori. Oppini parlerà nuovamente con Dayane per imporre nuovi paletti tra loro?

