Dayane Mello, Gaia Zorzi “Compriamo una stella per Lucas”/ Toccante proposta della sorella di Tommaso

Anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, è rimasta molto colpita dall’improvvisa morte del fratello di Dayane Mello. Nelle scorse ore la sorella dell’influencer milanese ha fatto una domanda sui social ai fan della modella brasiliana e Rosalinda Cannavò, ovvero delle “Rosmello”: “C’è qualcosa che possiamo fare per Dayane? State organizzando un gesto simbolico o qualcosa del genere?”. Gaia ha poi fatto una proposta su Twitter: “Pensavo potremmo compare una stella e chiamarla Lucas da dare a Dayane”. Tante le risposte dei suoi follower: “È una bellissima idea. L’aereo volerà una volta sola, la stella ogni volta che guarderà il cielo saprà che una di quei puntini luminosi è dedicata a suo fratello da persone che si sono riunite per farle forza in qualche modo”, ha scritto un utente. Gaia si è poi informata sui siti dove è possibile comprare le stelle e ha selezionato quello dove è stata comprata la stella in nome di Lady Diana.

Gaia Zorzi: propone di comprare una stella per Dayane Mello

Il gesto di Gaia Zorzi è stato davvero molto apprezzato dai fan del Grande Fratello Vip. “Gaia sei meravigliosa, davvero. Da fan #rosmello non sai quanto apprezzo questo tuo pensiero stupendo. Non esistono rivalità di gioco in un momento come questo. Dobbiamo essere tutti vicini a Dayane e darle forza!” e “Gaia sei un cuore d’oro. Grazie per la lezione che dai a certi idioti che nonostante questa situazione delicata pensano ancora al gioco”, sono solo due dei numerosissimi messaggi apparsi sula sua bacheca di Twitter. E ancora: “Gaia sei la non-concorrente parente migliore di tutte le edizioni del Gf, avete una educazione e una sensibilità rara. Complimenti a mamma Amanda che vi ha cresciuto così bene”.



