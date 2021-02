Dayane Mello gelosa di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò?/ “Sarà ancora più confusa..”

Dayane Mello gelosa di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? Nelle scorse ore, il figlio di Walter Zenga e e l’attrice siciliana si sono avvicinati tantissimo. Dopo essersi dichiarati e aver ammesso di provare un interesse l’uno nei confronti dell’altra, nelle scorse ore, tra Zenga e la Cannavo c’è stato un pericoloso avvicinamento al punto che è stato sfiorato il bacio. Un momento intenso tra i due concorrenti che ha portato la Cannavò a sfogarsi successivamente con gli altri concorrenti. Durante una conversazione con Stefania Orlando, Rosalinda ha ammesso di essere in confusione aggiungendo, però, di aver capito quale direzione prendere in merito alla sua storia d’amore con Giuliano Condorelli, iniziata ben dieci anni fa. Rosalinda si è anche confidata con Dayane Mello e Samantha De Grenet. La modella brasiliana ha così commentato l’avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga non nascondendo i propri dubbi.

DAYANE MELLO: “ROSALINDA E ANDREA ZENGA? LE SUE SCELTE HANNO DELLE CONSEGUENZE”

Dayane Mello è pronta a sostenere Rosalinda Cannavò nelle sue scelte, ma non nasconde i propri dubbi in merito al suo avvicinamento ad Andrea Zenga. La modella brasiliana è sicura che Rosalinda dovrebbe aspettare e risolvere la sua situazione con Giuliano Condorelli prima di tuffarsi nella conoscenza con Andrea Zenga la cui presenza nella casa del Grande Fratello Vip sta mandando in confusione l’attrice siciliana. “Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento. Si parla di una relazione di dieci anni, di una persona che l’ha supportata sempre, che ha dimostrato il suo amore. Sì è un percorso dove si può vivere intensamente il presente ma si può anche fare un passo indietro. Facendo le cose così sarà ancora più confusa. Anche per rispetto della persona, delle famiglie”, ha dichiarato Dayane che poi ha comunque offerto il proprio appoggio a Rosalinda esortandola a non reprimersi.



