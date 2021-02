Dayane Mello, Grande Fratello Vip mostra video confessionale dopo morte del fratello Lucas/ Web:”Vergognosi”

La casa del Grande Fratello Vip, e non solo, è rimasta profondamente colpita dalla morte improvvisa di Lucas, il fratello minore di Dayane Mello. Il ragazzo di 26 anni, fratello da parte di padre della modella brasiliana, è morto in un incidente stradale. A comunicare la notizia a Dayane, chiusa dentro la casa di Cinecittà, è stato il fratello Juliano: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”, ha scritto su Instagram per annunciare la terribile notizia. La modella ha deciso di restare dentro la casa per ricevere l’abbraccio fisico dei vip con cui ormai condivide tutto da parecchi mesi, inoltre non potrebbe andare in Brasile. I concorrenti del reality si sono stretti intorno a Dayane per farle sentirò il loro affetto e sostegno.

Video del confessionale di Dayane Mello dopo la morte del fratello: il web insorge

Ieri pomeriggio, come sempre, è andato in onda il daytime del Grande Fratello Vip in cui è stato mostrato il confessionale di Dayane poco dopo aver appreso la notizia della morte di suo fratello, i momenti successivi e le reazioni degli altri Vip. “Sei legato a una persona da mesi, e la vivi e quindi assorbi il bene e il male. Una cosa così ci butta giù tutti”, ha detto in confessionale Tommaso Zorzi. Profondamente provati anche Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Il popolo del web però non ha apprezzato la decisione di mettere così in mostra il dolore di Dayane Mello: “Davvero speravo che Dayane venisse protetta invece si sta facendo uno spettacolo del suo dolore”, ha scritto un utente su Twitter. “La musichetta sotto pure… che cosa di cattivo gusto spettacolarizzare un dolore così profondo in questa maniera becera. Vergognosi” e “La scena nel confessionale è stata straziante, non si strumentalizza così il dolore”, sono altri due messaggi. Clicca qui per vedere il daytime del Grande Fratello Vip



© RIPRODUZIONE RISERVATA