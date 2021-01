Dayane Mello ha bestemmiato?/ Un video del Grande Fratello Vip la scagiona…

Dayane Mello ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La modella brasiliana è finita nuovamente nel mirino di alcuni fan che, dopo aver sentito una sua esclamazione, ha pensato ad una probabile bestemmia. Mentre chiacchierava con Adua Del Vesco, Dayane Mello si sarebbe lasciata sfuggire un’esclamazione in spagnolo ovvero “por Dios”. Parole che hanno fatto pensare ad una probabile bestemmia. In realtà, il video pubblicato poi su Twitter da alcuni fan, dimostra la verità. Dayane, infatti, non ha bestemmiato dal momento che le parole “por Dios” hanno più significati non riconducibili ad una bestemmia. Come fa sapere Novella 2000, infatti, “por Dios”, in spagnolo, può essere tradotto con ìDio mio’, ‘Santo cielo’, ‘Per carità’ o ‘Per l’amor di Dio’. Nessuna bestemmia, dunque, per Dayane Mello che non sta attraversando un momento felice nella casa del Grande Fratello Vip.

DAYANE MELLO IN CRISI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

L’avventura di Dayane Mello, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, continua ma i momenti di crisi sono sempre più frequenti. La modella brasiliana non sta attraversando un momento facile, ma a sostenerla sono Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti con cui ha legato tantissimo allontanandosi dal gruppo dei vecchi concorrenti. Anche con Mario Ermito sta instaurando un bel rapporto e lo stesso attore si è lasciato andare affermando che sta conoscendo “una bella persona”. Dayane, inoltre, può contare sull’appoggio dei fans che le dimostrano affetto e sostegno inviandole dei messaggi aerei. La Mello, dunque, pare destinata a continuare la sua avventura nella casa. Nessuna bestemmia per lei e il sostegno di tantissimi fans sono gli indizi di un suo arrivo in finale.

PAZZESCA DAYANE MELLO CHE DOPO CHE FOTO MADONNA CI REGALA UN'ALTRA BESTEMMIA CHE IN REALTÀ NON È UNA BESTEMMIA ANIMALE DA REALITY CONFIRMED #GFVIP pic.twitter.com/BATBjCVzG1 — È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP (@vincycernic95) January 8, 2021





