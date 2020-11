Dayane Mello ha mentito a Verissimo su Stefano Bettarini?/ Video, diceva “È amore”

“Un sacco di persone ogni volta mi chiedono di Bettarini, quindi forse è arrivato il momento di chiarire: è stata una scop*ta e basta”. Con queste parole Dayane Mello ha voluto mettere un punto al gossip sulla sua storia con Stefano Bettarini, archiviandola come ‘una notte e via’. Un video apparso poche ore dopo e diventato virale sul web mostra però tutta un’altra versione della storia. A darla è proprio lei a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo in un’intervista rilasciata poco dopo la fine della sua avventura all’Isola dei Famosi e la copertina che la immortalava tra le braccia di Stefano immersa in un appassionato bacio sulla spiaggia.

Dayane Mello, quando diceva di essere innamorata di Stefano Bettarini…

Se oggi parla dunque di una “scopat* e basta”, al tempo Dayane Mello si diceva follemente innamorata di Stefano Bettarini: “L’amore è la cosa più bella che esiste!”. E ancora prima, proprio nello studio dell’Isola dei Famosi, ad Alessia Marcuzzi la Mello dichiarava: “È stato bellissimo. Abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia. Come è andata? Bene diciamo. C’è stato un bacio”. Due versioni dunque totalmente diverse quelle date da Dayane che alzano un nuovo polverone nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane ha mentito? E lo ha fatto nella Casa o a Silvia Toffanin? Inevitabile che il tema venga affrontato nel corso della diretta di oggi 9 novembre da Alfonso Signorini.





