“Dayane Mello ha una relazione segreta con una modella”/ Scoop: “Lei si chiama Maria”

Dayane Mello è una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip 2020. A far discutere è stata in questi mesi la sua amicizia con Adua Del Vesco, che a tratti è sembrata essere qualcosa di più. Mentre nella Casa proprio le due amiche stanno attraversando un momento difficile, fuori scoppia uno scoop che ha come protagonista proprio Dayane. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, svela infatti che la Mello avrebbe una relazione piuttosto importante con un’altra donna fuori dalla Casa. “Adua – scrive il giornalista Alberto Dandolo – ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?”.

Dayane Mello è fidanzata con una modella? Lo scoop di Dandolo

L’indiscrezione è più che chiara: Dayane Mello, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, sarebbe legata ad una donna, una modella di nome Maria. Un vero e proprio scoop visto che Dayane non ha mai menzionato nulla di simile in questi mesi di partecipazione al reality di Canale 5. Intanto nella Casa Adua sembra provare per la Mello qualcosa più di una semplice amicizia. “Per me l’amicizia è come l’amore – ha dichiarato la giovane siciliana durante una diretta del GF Vip – In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”. Cosa accadrà ora, di fronte a questo nuovo scoop?



© RIPRODUZIONE RISERVATA