Dayane Mello/ “Ho messo dei paletti con Francesco Oppini”, ma poi.. (GF Vip)

Dayane Mello chiude con Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello è rimasta a lungo sotto i riflettori in questi ultimi giorni e, sicuramente, potrebbe finirci anche questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. La bella modella ha messo nei guai Francesco Oppini con le sue rivelazioni tanto da richiedere l’intervento di Alba Parietti che ha sbattuto in faccia al figlio, e quindi anche alla Mello, quello che traspare e che si vedeva fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella è rea di aver parlato del suo rapporto con Francesco Oppini come se fosse speciale, qualcosa di più di una normale amicizia, parlando di un misterioso bigliettino in cui c’era scritto qualcosa di importante, un discorso (o altro) da rimandare all’uscita dalla casa. Detto questo, ha baciato Oppini sulla guancia lasciando intendere che tra loro ci fosse un flirt in corso ma Alba Parietti ha messo fine a tutto. Dopo il suo intervento, Oppini ha chiarito i rapporti con Dayane Mello e anche la questione bigliettino in cui voleva solo ribadirle il suo affetto, niente di più. Il figlio della Parietti è innamoratissimo e impegnato all’esterno della casa e con Dayane non ci potrà essere mai niente. Ferita e un po’ scossa dall’intervento di Alba Parietti, la modella ha deciso di chiudere i ponti con il suo amico speciale, invitandolo a mantenere le distanze nella casa.

Dayane Mello piange disperata tra le braccia di Adua del Vesco

Anche Francesco Oppini ha confermato di aver messo dei paletti per salvaguardare quello che c’è fuori, ma le cose non stanno funzionando molto bene visto che lui coglie ogni occasione per sfiorarla, abbracciarla e stringerla un po’. In questi giorni, Dayane Mello ha avuto modo di stringere amicizia con Adua del Vesco, dalla quale sembra ormai inseparabile. Le due hanno parlato molto delle loro ‘questioni in sospeso in casa’ tanto da arrivare alle lacrime. La modella è rimasta male per come l’attrice è stata trattata e tirata in mezzo nella puntata scorsa ma alla fine si scioglie in un pianto liberatorio quando torna ad occuparsi di Francesco e di come lui l’abbia subito scaricata e ripresa duramente in puntata tanto da farla sentire in colpa anche nei confronti della fidanzata che lui ha fuori.

Il clima sembra essersi disteso in queste ultime ore ma la questione, almeno per i fan, è ancora in sospeso. Lo stesso Tommaso Zorzi ha detto all’amico che la fidanzata avrebbe dovuto mettere in stand by la loro relazione… e se Oppini si rendesse libero per la Mello?



