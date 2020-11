Dayane Mello: “Ho sofferto per Carlo Beretta”/ “Cartasegna ha rovinato la relazione”

Dayane Mello ha deciso di aprire il suo cuore e parlare delle sue pene d’amore. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella si è lasciata andare a confessioni sulla sua storia d’amore con Carlo Beretta, oggi fidanzato di Giulia De Lellis. Chiacchierando con Giulia Salemi, Dayane ha confessato di aver sofferto molto per lui: “Amare è bellissimo, ma deve essere un amore cosciente. Io non avevo mai sofferto per amore, ho sofferto per la prima volta due anni fa. Ho dato tutto di me, lo amavo talmente tanto. Ho chiesto io di finire la relazione, poi sono tornata ma lui non voleva.” Nonostante la rottura, la Mello ha sottolineato di avere ancora oggi un bellissimo rapporto con Beretta: “Io avevo il supporto di tutta la famiglia. La nonna ama mia figlia Sofia. Quest’estate ero a Forte dei Marmi con loro e Sofia. Quando sono andata a trovare la nonna c’era lui. Ho avuto più momenti di dolore e sofferenza che momenti belli, l’ho amato così tanto.”

Dayane Mello confessa: “Marco Cartasegna ha rovinato la relazione con Carlo Beretta”

Cosa ha dunque contribuito a mettere la parola fine a questa storia d’amore? Dayane Mello ha raccontato che: “La base c’era, c’era amore. Ma tutto il contorno no. Otto anni di differenza, la distanza, io avevo una figlia. Ho rinunciato anche a Sofia per stare con lui.” Una cosa su tutte però avrebbe causato la fine della loro storia, anzi, una persona: l’ex tronista Marco Cartasegna. “Marco ha rovinato tutta la nostra relazione. – ha confessato Dayane alla Salemi – Lui è stato uno dei motivi principali per cui è finita. Lo sognavo tutte le notti e mi svegliavo piangendo. Io per sette mesi piangevo tutti i giorni. Quando penso all’amore mi viene lui in mente. C’era tanta chimica e una passione immensa.” ha concluso.



