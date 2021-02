Dayane Mello, il commuovente messaggio dei fan/ “Siamo al tuo fianco”

Dayane Mello segnata dal lutto per la morte del fratello Lucas ma…

Dopo la difficile giornata di ieri, segnata dalla notizia della morte del giovane fratello di Dayane Mello, questa mattina i concorrenti della Grande Fratello Vip sono stati sorpresi dal motore di un aereo che si avvicinava nel cielo di Cinecittà. Il messaggio era rivolto alla modella brasiliana, che è stata chiamata a gran voce dai vip in giardino: “Dayane stretti a te. Siamo al tuo fianco tutti i fan”, questo l’affettuoso messaggio apparso nel cielo sopra la casa del GF Vip. Dayane si è commossa profondamente, mentre i vip applaudivano con le mani in alto rivolte striscione. Il gruppo ha poi abbracciato la modella. “Grazie davvero, è bellissimo”, ha detto Dayane, con le lacrime agli occhi. Mentre Samantha De Grenet, coinvolgendo il gruppo, ha proposto: “Facciamo un applauso per Lucas” .

Dayane Mello: il sostegno dei fan e degli ex concorrenti

Il sostegno per Dayane Mello si sta facendo sentire non solo dentro la casa, ma anche fuori nei modi più svariati. Sembra infatti che la produzione del Grande Fratello Vip abbia chiesto agli ex concorrenti di presentarsi in studio vestiti di nero, in segno di lutto: “La richiesta del GF Vip agli ex concorrenti in studio: domani sera tutti vestiti di nero per il lutto di Dayane Mello”, ha rivelato Riccardo Signoretti tra le sue Instagram Stories. Tanti ex concorrenti del reality e loro familiari hanno mostrato la loro vicinanza alla modella brasiliana: “Sono giorni di dolore e grande tristezza fuori e dentro la casa”, ha scritto Alba Parietti su Instagram, citando anche una canzone di Vasco Rossi. “C’è un tempo per giocare e c’è un tempo per amare…oggi il nostro amore va a Dayane per il suo tristissimo lutto”, ha twittato Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Messaggi anche da mamma e sorella di Tommaso Zorzi, Giulio Pretelli, Simone Gianlorenzi, Roberta Termali e tutta la famiglia Zenga.



