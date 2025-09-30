Dayane Mello

Dayane Mello, chi è: nel 2014 la nascita di Sofia

Nel 2014 Dayane Mello è diventata mamma di Sofia, avuta con il modello Stefano Sala. La loro storia era cominciata da pochissimo quando Dayane è rimasta incinta: “Un fulmine a ciel sereno. Eravamo giovani, contenti e spensierati, ma abbiamo deciso fin da subito di tenere quel bambino” ha raccontato la modella. Circa un anno dopo i due si sono lasciati: “Il nostro amore forse non è mai cominciato” ha rivelato proprio Dayane. Nonostante quel rapporto si sia interrotto quasi subito, Stefano e Dayane hanno cresciuto Sofia con amore e attenzione: solo pochi mesi fa hanno celebrato la prima comunione della bambina con una splendida cerimonia sul lago di Como.

Dayane Mello, chi è: l’infanzia complicata in Brasile

Dayane Mello, showgirl apprezzata nel Sud America così come in Italia, è stata protagonista di diversi reality show proprio nel nostro Paese, come Pechino Express e ancora L’Isola dei Famosi. Durante l’avventura al Grande Fratello Vip, che ha visto Dayane come protagonista nel 2021 arrivando al quarto posto, la concorrente è stata raggiunta da una notizia sconvolgente che ne ha segnato la vita. La notizia era quella della morte del fratello più piccolo Lucas in Brasile in un terribile incidente stradale. “Era il mio cucciolo” ha rivelato la modella, che ha deciso però di continuare la sua esperienza nel reality.

Proprio durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Dayane ha parlato anche della sua dolorosa infanzia. “Stavamo senza mangiare anche una settimana, in una casa minuscola. Mia mamma faceva la prostitua. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra” ha raccontato. Dayane Mello ha trovato poi la sua rivincita personale grazie al mondo della moda: scoperta a soli 16 anni ha cominciato a sfilare in passerella, trasferendosi prima in Cile e dopo ancora in Italia, dove ha ottenuto un successo straordinario.