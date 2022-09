Dayane Mello, il rapporto con Soleil Sorge? “É entrata nella mia vita”/ “La amo”

Grande Fratello vip, Dayane Mello encomia Soleil Sorge: l’intervento social

Mentre manca sempre meno al suo debutto TV alla conduzione in coppia con Pierpaolo Pretelli del GF vip party, il format parallelo del Grande Fratello vip 6 in partenza il prossimo lunedì 19 settembre 2022, Soleil Sorge torna al centro del gossip per il legame speciale che la vincola a Dayane Mello. Quest’ultima, ex Grande Fratello vip 5 brasiliana posa su Instagram in diversi scatti sexy realizzati per il brand di bikini e accessori ideato dalla Sorge dopo il successo che quest’ultima ha raggiunto prendendo parte al Grande Fratello vip 6, State of Soleil, per poi apparire in più occasioni in atteggiamenti complici insieme alla modella italo-americana con cui ha trascorso anche dei momenti di relax nell’estate 2022.

Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/#1 con Il Riflesso di me

Tanto che tra i fan del duo Grande Fratello vip ci si chiede che natura abbia il sodalizio artistico e personale delle modelle influencer, un quesito giunto in DM tra le Instagram stories di Dayane Mello e a cui la brasiliana ha prontamente dato la sua risposta, diventando un bollente thread di discussione in pasto al web, insieme a Soleil Sorge: “Io credo veramente che l’energia e l’anima si incontrano e Soleil è entrata nella mia vita per un qualcosa di molto specifico, è una delle mie migliori amiche”.

Charlie Gnocchi, già violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7?/ Video dalla quarantena in hotel e…

La reazione della futura timoniera del GF vip party, Soleil Sorge , all’endorsement di Dayane Mello

Ma non é tutto. Perché poi le dichiarazioni di amore sconfinato di Dayane Mello verso Soleil poi proseguono: “É un essere umano strepitoso, la amo con tutto il mio cuore” ha dichiarato in un video condiviso con i follower Dayane, per poi aggiungere sulla Sorge, “è una donna meravigliosa”.

Insomma, testualmente Dayane Mello riferisce di nutrire un amore incondizionato nei riguardi di Soleil Sorge, quindi puro, inteso come stima e affetto profondi.

La reazione di Soleil Sorge all’endorsement della brasiliana, intanto, avviene tra le Instagram stories, dove l’americana condivide il video delle ultime dichiarazioni di Dayane Mello, lasciando quindi intendere di ricambiare alla brasiliana l’amore speciale che dichiara di nutrire per lei. . Nel frattempo, intanto, crescono le aspettative generali in vista del debutto di Soleil Sorge nel ruolo di conduttrice del format parallelo del Grande Fratello vip 7, il GF vip party.

Alfonso Signorini:"Sono contrario all'aborto"/ "Totti-Ilary? Ero in imbarazzo, poi…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA