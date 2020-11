Dayane Mello/ In crisi: sceglierà la figlia Sofia Sala o il suo amore Adua del Vesco?

Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020? Terremoto nella casa dopo l’annuncio di Signorini e…

Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020? La giovane modella brasiliana è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dei gieffini e, in particolare, per Francesco Oppini. Il bel figlio di Alba Parietti in un primo momento si era molto avvicinata a lui ma poi la coppia è scoppiata sotto i colpi degli attacchi di Alba Parietti che ha lasciato intendere al figlio che le intenzioni di Dayane erano altre e non una semplice amicizia. Da lì in poi è stata una catena di discussioni che ha portato alla rottura definitiva: i due hanno litigato e non si parlano ormai quasi più e questa che si è appena conclusa è stata la prima settimana tranquilla da questo punto di vista tanto che la modella non ha avuto modo di discutere con nessuno, anzi.

Dayane Mello in crisi per amore di Sofia, e con Adua del Vesco?

Dayane Mello si è avvicinata molto a Giulia Salemi e Selvaggia Roma ma anche con Maria Teresa Ruta che ha messo un po’ da parte Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a favore della modella fino a quando la conduttrice non ha deciso di richiamarla all’ordine. Rimane il fatto che quella di questa sera per Dayane Mello potrebbe essere l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 perché la modella ha annunciato di voler uscire e lasciare il gioco per passare il Natale con la figlia Sofia alla quale ha dedicato un pensiero nelle scorse ore nella casa al fianco di Adua del Vesco. Proprio quest’ultima ha avuto modo di chiarirsi con l’amica dopo l’intervento di Alfonso Signorini al grido di “ti amo”, questo basterà a far rimanere nella casa Dayane Mello evitando di lasciare per tornare a casa?



