Dayane Mello/ Innamorata di Andrea Zenga? “Il più bello..”

E’ iniziato in lacrime il fine settimana di Dayane Mello e tutto perché venerdì scorso la bella modella brasiliana ha dovuto salutare il suo amico Cristiano Malgioglio. I due avevano legato molto ma il televoto ha decretato la sua uscita di scena con buona pace di Dayane che si è sciolta in lacrime in sauna con Adua del Vesco pronta a consolarla. Passata la burrasca, la modella si è concentrata sui nuovi arrivati e, in particolare, su Andrea Zenga che, a suo dire, è il più bello della casa. Forse per lei è finalmente arrivato qualcuno di cui interessarsi dopo quello che è successo con Francesco Oppini all’inizio di questa avventura? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando passerà la maretta e ci sarà più tempo per socializzare, fino a quel punto dovremo accontentarci del fatto che molti protagonisti della casa la ritengono un punto di riferimento a cominciare da Maria Teresa Ruta.

Dayane Mello ha già notato Andrea Zenga? “Il più bello..”

La conduttrice ha avuto modo di parlare con lei tornando sull’argomento Filippo Nardi ammettendo di essersi sentita sotto accusa soprattutto da Samantha De Grenet ma la modella cerca di tirarla sù pensando che non è una cosa sua e che era rivolta a tutte le donne quindi è inutile sentirsi in colpa. Dall’altra parte, Dayane Mello ha avuto modo di parlare anche con Sonia Lorenzini con la quale sembra davvero aver legato tanto. E’ proprio a lei che l’ex tronista ammette di aver sentito Mario Ermito prima del Grande Fratello Vip 2020 ma è troppo concentrata su di lei e sulla sua realizzazione per interessarsi ad altro e ad un uomo. Dayane Mello infine parla con lei e Adua delle nomination da fare questa sera ma poi ammette anche che non ama le strategie e che alcuni veterani della casa la stanno un po’ infastidendo con il suo modo di fare.



