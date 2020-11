DAYANE MELLO INSULTA ELISABETTA GREGORACI/ Lei replica: “Sei solo gelosa di me!”

“Non mi considero una santa ma nemmeno una falsa!” si difende così Elisabetta Gregoraci dalle accuse lanciate da Dayane Mello. E non sa ancora che la modella brasiliana ha detto molto peggio. Quando viene mostrata la clip in cui Dayane la accusa di aver fatto Tv solo perché è stata la moglie di Flavio Briatore, gli animi si accendono e la Gregoraci sbotta, accusando la Mello di invidia. “Sei un po’ gelosetta Dayane, questa è gelosia!” dichiara Elisabetta, ma la lite scoppia quando anche Pierpaolo e Francesco si schierano con la Gregoraci. Tra le due donne scoppia una vera e propria lite alla fine della quale la Mello chiede scusa per alcune dichiarazioni ma Elisabetta non le accetta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dayane Mello insulta Elisabetta Gregoraci

Dayane Mello ha avuto una settimana abbastanza tormentata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella ha dato sfogo al suo dispiacere, scagliandosi contro alcuni dei suoi coinquilini. Le parole più forti sono arrivate però per Elisabetta Gregoraci con la quale ha avuto un pesante scontro nel corso della diretta di venerdì. Chiacchierando con Adua Del Vesco, la Mello ha lanciato parole di fuoco sulla conduttrice: “Non c’è niente in questa donna – ha esordito -. C’è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca*** ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario.” ha tuonato Dayane, “È facile fare un percorso così”.

Dayane Mello durissima contro Flavio Briatore: “È solo la moglie di Flavio Briatore”

L’accusa di Dayane Mello è più che chiara: Elisabetta Gregoraci non sarebbe dov’è arrivata se non fosse diventata la moglie di Flavio Briatore. Ma non è finita qui. La modella brasiliana ha continuato nel suo duro attacco alla coinquilina: “È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. – e ancora – Io ho fatto un cu*** così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca*** nella vita?”, ha rincarato la dose. Parole durissime delle quali si parlerà sicuramente nel corso della diretta del Grande Fratello Vip in onda oggi 16 novembre su Canale 5. La guerra è alle porte!



