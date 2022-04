Dayane Mello/ “Kanye West? Una delle escop*ate più belle della mia vita, è un figo!”

Dayane Mello ha avuto una breve relazione con la superstar americana Kanye West. A raccontarlo è stata la stessa modella brasiliana, grande amica di Soleil Sorge nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, in occasione della puntata speciale di Pupa Party, andata in onda ieri sera. L’ex vippona, parlando con Andrea Danetti e l’astrologo OroscopoStaccevi, ha svelato che fra lei e l’ex marito di Kim Kardashian vi era un “bel feeling”.

Dayane Mello: "Alex Belli non mi piace. Ha umiliato Soleil"/ Lui sbotta: "Falsa..."

Quindi ha aggiunto: “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici”. E ancora: “Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. Però parliamo di tanti anni fa”. In ogni caso, la relazione ha lasciato il segno, e lo si capisce chiaramente dalle parole rilasciate da Dayane Mello a chiusura dell’argomento: “È stata una delle esperienza più bella della mia vita, è durata una-due-tre notti. Una delle “es*opate” più belle della mia vita”.

Soleil e Dayane Mello: scatta il bacio/ Di nuovo insieme dopo GF Vip

DAYANE MELLO: “LEONARDO DI CAPRIO LO CONOSCO DA UNA VITA”

A questo punto ci si attende la replica dello stesso Kanye West e chissà che anche Leonardo Di Caprio non possa commentare le parole di Dayane Mello, visto che la modella brasiliana ha parlato a Pupa Party anche della sua amicizia con lo straordinario premio Oscar, divo indiscusso di Hollywood ormai da più di vent’anni: “Io conosco Leonardo DiCaprio da un sacco di anni – ha raccontato l’amica di Soleil Sorge – da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”.

Dayane Mello attacco al Gf Vip “Televoti sono delle truffe”/ “Sanno già il vincitore”

Dayane Mello forse non tutti ricordano che ha debuttato nella tv italiana nel lontano 2014, in occasione di Ballando con le Stelle, nelle vesti di concorrente al fianco del ballerino professionista Samuel Peron. In seguito ha partecipato a numerosi altri reality come il già sopra citato Grande Fratello Vip, nonché l’Isola dei Famosi e Pechino Express.











© RIPRODUZIONE RISERVATA