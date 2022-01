Dayane Mello, la morte del fratello Lucas e della madre/ “Chiamate chi amate”

Lo choc di Dayane Mello per la morte del Fratello…

Dayane Mello nell’ultimo anno ha dovuto confrontarsi con due lutti importanti nella sua vita: prima la morte del fratello Lucas e poi quella della mamma. La morte del fratello Lucas Mello a soli 27 anni è arrivata come un fulmine a ciel sereno quando la modella era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata data dal fratello Juliano che sui social ha scritto: “oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. Non solo, Juliano ha poi inviato un messaggio alla sorella Dayane chiusa nella casa del GF VIP: “mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

La morte del fratello Lucas ha sconvolto gli equilibri della modella che, nonostante il grandissimo dolore, decise lo scorso anno di continuare la sua avventura nel reality show di Canale 5. Anzi, Dayane colse l’occasione per ricordare il fratello con parole bellissime: “non perdete più tempo nelle cose banali, andate avanti con ciò che conta. Se avete situazioni irrisolte con i vostri cari, risolvetele, perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha permesso di ricominciare, grazie per essere stati parte di questa storia”.

Dayane Mello e la morte della mamma: “soffriva in un letto d’ospedale”

Dopo la notizia della morte di Lucas, Dayane Mello pochi mesi dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip si è dovuta confrontare anche con la morte della mamma. Una perdita enorme per la modella che ha dovuto dire addio alla mamma da tempo ammalata di cancro. A confermare la cosa è stata proprio la Mello sui social: “oggi ho sofferto un’altra perdita ma so che per mia madre è stato un riposo, perché soffriva in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’una dell’altra, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori”.

Non solo, sempre sui social la modella ha aggiunto :”il passato è passato, è una pena non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, e le ho detto quello che c’era nel mio cuore. Per questo dico, ama di più, approfittiamo del tempo che abbiamo qui sulla Terra per stare con le persone che amiamo, perdoniamo di più, diciamo ‘ti amo’, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente”. Infine un messaggio a tutti i suoi fan: “chiama le persone che ami, lascia da parte le incomprensioni, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.



