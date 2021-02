Dayane Mello/ “La morte di Lucas? Non perdete più tempo per le cose banali”

Dayane Mello sta dimostrando di avere una forza incredibile dentro di sè. La modella brasiliana, protagonista indiscussa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, sta affrontando il dolore per la morte del fratello Lucas, scomparso a soli 27 anni a causa di un incidente. Con dignità e coraggio, Dayane sta affrontando una sofferenza grandissima rassicurando, con il suo sorriso, non solo la sua famiglia, ma anche i suoi coinquilini. Dopo aver ricevuto l’abbraccio dell’ex suocera Simona, mamma di Stefano Sala, l’ex compagno che le ha regalato la figlia Sofia, Dayane ha ritrovato quella forza interiore necessaria per andare avanti. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, con il suo bellissimo sorriso, si è rivolta ai coinquilini che si sono stretti intorno a lei, lasciandosi andare ad una riflessione profonda sulla vita.

Senza trucco, con un viso acqua e sapone e una forza incredibile, Dayane Mello ha pronunciato parole che sono un lenitivo per la sua anima, ma anche per i suoi coinquilini che, nelle scorse ore, hanno sofferto con lei e pianto la morte di Lucas.

LE PAROLE DI DAYANE DOPO LA MORTE DEL FRATELLO LUCAS

Con un sorriso rassicurante, Dayane Mello ha stupito il pubblico del Grande Fratello Vip, ma anche gli altri concorrenti che ammirano la sua forza nell’affrontare un dolore così grande. “Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c’è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto”, ha detto Dayane che, nel corso dell’ultima puntata con Alfonso Signorini, ha ricevuto l’abbraccio degli ex concorrenti, ma anche dello stesso conduttore. “Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare”, ha detto Signorini difendendo la scelta della modella brasiliana di restare nella casa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA