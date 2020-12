Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Stefania Orlando disperata…

Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020? Scoppia la bomba dopo la diretta di ieri sera che ha visto la modella brasiliana tra i protagonisti (come sempre d’altronde) e non solo perché ha voluto dire la sua su Natalia Paragoni, insinuando che lei abbia avuto un altro mentre stava con Andrea Zelletta, ma anche su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che definisce un libro già visto. In entrambi i casi si è messa contro qualcuno, forse più di uno, ed è per questo che dopo la diretta si è detta delusa e sconvolta tanto da voler lasciare la casa uscendo dalla porta rossa perché oltre il limite di sopportazione. In effetti la serata non è stata facile per lei ma la motivazione di questo siparietto non era di certo la furia, bensì la voglia di essere un po’ folle, quello che ha dimostrato più volte in queste settimane.

Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello si aggira per la casa del Grande Fratello Vip 2020 e dice ripetutamente ai ragazzi “vado via” e pronta a reggerle il gioco c’è Stefania Orlando. E’ proprio a lei che Dayane chiede ironicamente: “Stefania, per favore trattienimi perché voglio andare” e la Orlando subito, disperata, ha cercato di adempiere il suo dovere anche perché altrimenti non avrebbe nessuno con cui discutere e litigare nella casa: “Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi litigherei?”. Alla fine, invece, la modella brasiliana si è dimostrata contenta e felice perché non ha ricevuto la nomination che si aspettava ma magari le cose possono cambiare già nei prossimi giorni.

Ecco il video del momento:

Dayane vuole uscire dalla porta rossa e inizia la scenetta Brasilonia più bella di sempre #GFVIP pic.twitter.com/q0NeFkccmW — amazzone (@parliamoditz) December 29, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA