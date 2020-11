Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip?/ Bacia Adua del Vesco e piange per Sofia

DAYANE MELLO LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2020 PER SUA FIGLIA SOFIA?

Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 2020? La modella, da sempre libera e senza briglie a trattenerla, inizia un po’ a soffrire la sua permanenza nella casa di Cinecittà e nelle scorse ore ha pianto a dirotto dicendo che non riesce ad andare avanti e che la sua Sofia le manca troppo. Approfittando di un momento in cui è giù di morale, Dayane Mello è scoppiata in lacrime con Adua al suo fianco pronta a sostenerla e poi, tra le lacrime, ha ammesso: “Voglio lei, e non riesco più a stare qua, non riesco a divertirmi.. Ho voglio di affetti sinceri, voglio stare con mia figlia”. La modella si dice pronta ad andare via dal gioco stanca degli altri inquilini e del loro parlare alle spalle ma quando Adua le fa notare che forse questo momento possa essere legato alla rottura con Francesco Oppini, lei ribadisce: “Non parlare di questa persona! A me manca mia figlia e basta. Voglio andare via!”. Davvero Dayane Mello lascerà il gioco per sua figlia?

BACI E DOCCIA HOT TRA DAYANE MELLO E ADUA DEL VESCO

L’unica persona con la quale si trova bene è Adua del Vesco. La bella attrice e la modella sono diventate amiche inseparabili in questo Grande Fratello Vip 2020 anche se qualcuno ci veda (e spera) qualcosa di più. Non è la prima volta che le due sono pericolosamente vicine e già in passato si sono lasciate andare a dei bacetti a stampo ma la festa di Halloween le ha spinte un po’ oltre. Le due si sono baciate ripetutamente, hanno fatto la doccia insieme toccandosi e strusciandosi e, infine, in giardino, si sono fatte delle dediche importanti al grido di “quanto sono belli i tuoi occhi”, “sei importante per me”, “sei bellissima”. Le due stanno davvero diventando più che amiche o è solo un gioco per loro che sta facendo appassionare il pubblico?



