Dayane Mello, lite con Adua Del Vesco/ “Non mi hai difesa e ti fai influenzare…”

Dal bacio alla lite il passo è stato breve per Dayane Mello e Adua Del Vesco. Complice una battuta di Antonella Elia che, nella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 ha chiesto all’attrice siciliana come potrebbe reagire il fidanzato Giuliano di fronte alle effusioni d’affetto con Dayane, Adua è apparsa in difficoltà nella casa al punto che Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Stefano Bettarini, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno provato a rassicurarla facendole aprire contemporaneamente gli occhi sulla modella brasiliana. “Non vorrei che tu fossi vittima della ragnatela di Dayane”, sono state le parole che Tommaso ha detto Adua mettendola in guardia da un’ipotetica strategia che Dayane potrebbe aver messo in atto per far parlare di sè all’interno della casa. Adua ha accettato il consiglio cominciando a riflettere sulle parole che le hanno detto gli altri concorrenti. L’atteggiamento di Adua, però, non è piaciuto a Dayane che si è scagliata contro di lei.

DAYANE MELLO E ADUA DEL VESCO, AMICIZIA IN BILICO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Adua Del Vesco ha parlato con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2020 senza la presenza di Dayane Mello che le ha poi chiesto delucidazioni sull’accaduto. Adua ha cercato di non alimentare tensioni non svelando il nome delle persone con cui aveva parlato riuscendo, però, a far innervosire la Mello che ha puntato il dito proprio contro l’amica. “Anche io sono in un momento di difficoltà, oggi ho capito che ti fai influenzare dalla gente”, ha detto Dayane ad Adua mentre erano sole in veranda. “A prescindere da tutto io ho le mie idee, i miei pensieri”, ha ribattuto la siciliana ribadendo di credere all’affetto sincero di Dayane nei suoi confronti. “Le cose vere e belle le persone le vogliono distruggere, devi stare attenta” ha ribadito la modella “cosa c’è di male in un affetto bello, io difenderò le cose che mi stanno a cuore delle persone e gli aspetti veri. Non lasciamo a nessuno rovinare questa cosa”. Adua, ferma sulla propria posizione, ha preferito non fare nomi alimentando nuovamente la polemica con Dayane che conclude amaramente – “Tu non mi hai difesa”. Le due amiche sono poi riuscite a ritrovarsi. Adua, dunque, continuerà a credere a Dayane?



